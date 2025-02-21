Почему российские авто не дотягивают до ранга надежных

Таксопарки голосуют рублём. И этот глас указывает на неконкурентоспособность отечественного автопрома при интенсивной эксплуатации. Бизнес, заточенный на максимум прибыли и минимум простоев, не готов терпеть убытки из-за ненадёжности, дороговизны обслуживания и дефицита запчастей. Даже патриотизм меркнет перед суровой арифметикой владения автомобилем. Решение проблемы – комплексный подход. И без действенной государственной поддержки не обойтись.

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Они грабят бизнес

Таксопарки, стремясь к бесперебойной работе и хорошему доходу, вынуждены отказываться от отечественных автомобилей. Экономика диктует свои условия. Как гром среди ясного неба, прозвучало признание: почти две трети (63%) таксопарков в России отказываются от российского автопрома.

Неутешительный результат выявил опрос ассоциации "Национальный совет такси" (НСТ). И дело не в слепой любви к иномаркам. Аргументы неумолимы: дорого, ломаются, запчасти жди месяцами. Фактически, водитель, вместо того чтобы зарабатывать, простаивает в ожидании ремонта, пока по счетчику «капают» убытки.

Справедливости ради стоит уточнить, что отказ от закупки таксопарками российских авто чаще происходит в городах-миллионниках. В особенности – В Москве и Санкт-Петербурге, говорит основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин.

«В столицах запросы выше, машины нужны более удобные и функциональные. В Москве и Санкт-Петербурге отечественные автомобили, видимо, не подходят по потребительским качествам. Они недостаточно комфортны и не отвечают требованиям крупных городов, не соответствуют требованиям пассажиров и водителей. В регионах же ситуация иная. Там Lada Granta и Vesta вполне успешно используются в качестве такси. Например, я знаю владельцев таксопарков в регионах, в частности в Адыгее, у которых примерно по 100 машин – это те же Granta, и они отлично справляются со своими задачами, как я слышал», – рассказывает специалист.

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Из-за чего сыр-бор

Есть причины, по которым отечественные автомобили неудобны для таксопарков, признаются водители. В числе основных – сложность эксплуатации и недоверие, в том числе со стороны пассажиров. Взять, например, плановое техническое обслуживание после каждых 10 тысяч километров пробега. Оно становится серьёзной проблемой, потому что часто не бывает нужных запчастей. Простои автомобиля в парке случаются даже из-за нехватки элементарных фильтров. А это – риск потери денег на аренде.

Не наш уровень

Порою дело доходит до «смешного»: нередки случаи, когда пассажир вдруг увидев, что к нему едет не иномарка, объявляет, если можно так выразиться, бойкот отечественному автопрому, делится своим наблюдением таксист с 5-лтним стажем Владислав.

«Например, завидев «Москвич 3», пассажир часто отменяет заказ, даже если остальные параметры (рейтинг водителя, скорость подачи и т.д.) его устраивают. Вместо этого он предпочтёт подождать водителя на знакомой и привычной Octavia, где уровень комфорта соответствует его ожиданиям. Два-три отменённых заказа в день — весомый повод для таксиста задуматься о смене арендуемого автомобиля. Тем более, когда таксопарки часто предлагают альтернативу в виде китайских машин», – рассказывает участник рынка.

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Спрос на комфорт

Таксопаркам в городах-миллионниках необходимо разнообразие классов – от «эконом» до «бизнеса». Сказывается специфика спроса – клиент в крупных городах более избалован. К слову, машины даже экономкласса иностранного производства зачастую оснащены большим количеством опций и чаще комфортнее отечественных.

Не говоря уже о машинах более высокого класса. Привлекательнее для таксопарков иномарки, в том числе и по эксплуатационным характеристикам, уточняет вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Даже китайские марки показали себя с лучшей стороны: они без серьёзных проблем могут эксплуатироваться до 300 тысяч километров пробега, а то и больше. Этим отечественные автомобили, увы, похвастаться не могут. Плюс, «китайцы» более вместительные и комфортные, что, конечно, является одним из основных стимулов для их выбора. В то же время, на периферии машины отечественного автопрома таксопарки всё же закупают. Но привлекательных цен, как раньше, становится всё меньше. В ответ мы получили увеличение тарифов на перевозки», – констатирует эксперт.

Мечта или реальность

Возможно, отечественные машины и пользовались бы спросом у таксопарков, если бы существовали льготные программы кредитования или, точнее, льготные программы лизинга, продолжает Хайцеэр. Для этого необходимо субсидирование либо со стороны автозаводов, либо для конечного покупателя. Такое предложение могло бы склонить таксопарки к выбору российских автомобилей.

«В целом, я считаю, что государству стоит задуматься о таких программах. Это позволило бы компаниям чаще обновлять автопарк, что, кстати, напрямую влияет на безопасность пассажиров. Я бы также ввёл предельные сроки эксплуатации автомобилей – как по пробегу, так и по возрасту. Это было бы крайне важно. А льготные программы лизинга, стали бы отличным стимулом для замены старых моделей на новые», – указывает эксперт.

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"Эконом» – это предел?

А пока даже Lada Aura подходит максимум для тарифа «эконом» или, в лучшем случае, «комфорт», указывает Забелин. По его словам, для сравнения – в сегменте «комфорт плюс» часто можно встретить Kia K5. А в «бизнес-классе» сейчас активно завоёвывают рынок «китайцы», например, BYD Han. В России, увы, пока нет аналогов, способных конкурировать с такими автомобилями.

«Необходимо повысить доверие к российским автомобилям. Если машина способна отработать в такси несколько лет, это станет для обычного покупателя сигналом о её надёжности, несмотря на ежедневную интенсивную эксплуатацию. Один из ярких примеров – Hyundai Sonata и Kia Optima. Эти модели служат в таксопарках два, а то и три года, набирая пробеги свыше 300 тысяч километров. Таксопарки брали их без раздумий, потому что на такие автомобили всегда находились водители, у них не возникало вопросов к их качеству»_, – добавляет в свою очередь Владислав.

Потенциал и возможности

Что касается перспектив, то ситуация выглядит неоднозначно, говорят эксперты. Есть стратегия развития автопрома до 2035 года. Она предполагает, что через 10 лет объёмы продаж автомобилей должны соответствовать объёмам их производства в стране. Однако нет уверенности, что Россия сможет производить весь спектр авто.

Скорее всего, это будет ограничиваться малолитражными моделями, предполагает Хайцеэр. По крайней мере, сегодня это подтверждается продукцией «Москвича» и «АвтоВАЗа». Возможно, в будущем появятся новые модели, но пока это лишь предположения, заключил специалист.

© Мария Девахина / РИА НОвости

Качество, цена, надёжность

Без импортных машин всё равно не обойдётся, так как они обеспечивают необходимое разнообразие. Так или иначе, чтобы соответствовать запросам таксопарков, отечественным автогигантам нужно предлагать больше моделей и подтянуть качество. Тогда таксопарки будут выбирать их машины – более доступные и соответствующие требованиям в своём классе. Если такие предложения появятся, то почему бы и нет?

В этом случае выбор, безусловно, может сместиться в пользу российского автопрома. Правда, при этом никто не исключает вероятности введения запрета на закупку таксопарками иномарок. Если это закрепят законодательно, то таксопарки обяжут использовать только родные машины. Это станет железобетонным стимулом для перехода на российский автопром.