Какие автомобили будут чаще угонять в 2025 году

«Цезарь Сателлит» назвал тенденции по угонам автомобилей. В 2025 году наметятся важные тенденции, на которые стоит обратить внимание, сообщают эксперты: это увеличение количества происшествий с автомобилями китайских брендов, и рост востребованности автомобилей как источника комплектующих.

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Во-первых, прогнозируется увеличение количества происшествий с автомобилями китайских брендов, которые сейчас не значатся в топе угоняемых марок. База китайских автомобилей за прошедший год значительно выросла, в том числе и в премиальном сегменте, а значит, появится первая статистика по этим маркам.

Вторая тенденция — это рост востребованности автомобилей как источника комплектующих, что актуально как для вторичного рынка и ушедших брендов, имеющих заметные сложности с поставками запчастей, так и для новых брендов, по которым растет количество ДТП, а стоимость и сроки ожидания запчастей могут не устраивать владельцев.

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Кстати, в Российском союзе автостраховщиков (РСА) подвели итоги прошлого года по угонам автомобилей. В результате оказалось: в 2024-м совершено более 350 преступлений, а чаще всего злоумышленники обращали внимание на Chery и Hyundai.