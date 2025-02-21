Эксперт объяснил, почему может отслаиваться лак на кузове авто

Эксперт Боярский объяснил, почему может отслаиваться лак на кузове авто
Директор департамента сервиса и запасных частей "Авилон Tank" Игорь Боярский рассказал, что отслоение лакокрасочного покрытия на кузове машины - явление обыденное и оно может произойти даже у новых машин.
Как заявил Боярский в интервью "Газете.Ru", частой причиной этого недуга может быть использование достаточно агрессивных моющих средств, а также перепад температур.
Эксперт выразил мнение, что сильно влияют на состояние лакокрасочного покрытия химические растворители и дорожные реагенты, которые выполняют роль абразива попадая на кузовные панели авто.
Ослабляют структуру окраса в том числе и сколы, образующиеся на автомобиле в процессе его эксплуатации, резюмировал специалист.
Резкие перепады температур могут также отрицательно сказаться на состояние кузова. В жарком климате лак пересыхает и трескается, а в холодном становится хрупким и ломким. А отсутствие антикоррозийного состава на машине, позволяет ржавчине развиваться под слоем краски, что в дальнейшем также ведет к ее отслоению.
Во избежание подобных эксцессов, Боярский посоветовал автолюбителям использовать качественные защитные составы и регулярно проводить профилактическое обслуживание автомобиля.
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