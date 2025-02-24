Audi признала деградацию качества интерьеров новых авто

Audi признала деградацию качества интерьеров на новых автомобилях. В беседе с журналистами руководитель отдела коммуникаций по продуктам и технологиям Оскар да Силва Мартинс не стал скрывать, что в прошлом компания немного недооценила требования клиентов и прессы к премиум-бренду. Также специалист заявил, что «в прошлом Audi несомненно была лучше с точки зрения качества», но пообещал снова вернуться к прежним стандартам.

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Также в кулуарах на презентации нового Audi Q5 представители марки высказали мнение, что бюджетные отделочные материалы скоро уйдут в прошлое. Американские журналисты раскритиковали современные новинки за жесткий пластик на дверных картах и бардачке: соответствующие премиуму решения только в тех зонах, с которыми непосредственно соприкасаются водитель или пассажиры.

Впрочем, обозреватель Motor1.com полагает: у конкурентов салоны тоже деградировали. Например, Mercedes-Benz стал экономить на отделке. BMW достигла дна в 2010-е годы: самым бюджетным был интерьер 3-Series в кузове F30. С тех пор баварцы сделали значительный шаг вперед. Автопроизводители неофициально говорят, что ужесточение стандартов выбросов, безопасности и кибербезопасности повышает себестоимость и вынуждает на чём-то экономить.

В 2024 году продажи Audi упали почти на 12% по сравнению с 2023 годом, причём на ключевых рынках проблемы везде. В Китае год закрылся в минусе на 11%, в США — на 14%, в Германии — на 21%. Представители марки связывают спад с «экономической неопределённостью, усилением конкуренции, структурными проблемами, сложной геополитической обстановкой».