Какие автомобили продавали в России 1913 года

В 1910-х годах спрос на автомобили на российском рынке резко начал расти, что, в свою очередь, привлекло в нашу страну производителей (или, как тогда говорили, фабрикантов) со всего мира. Одним из них стал Peugeot, к тому времени успевший покорить не только родную Францию, но и почти всю Европу. Благодаря сотрудничеству с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) редакция Quto.ru смогла внимательно изучить модельный ряд марки в 1913 году.

© Quto.ru

«Давно, ещё в самом начале прошлого столетия, в 1819 году в Эримонкур (Франция) возникла маленькая фабрика „Пежо“, специальностью которой являлось изготовление рессор, пружин и инструментов. Дела фабрики шли в гору, производство давало доход и предприятие расширилось настолько, что в 1833 году была открыта в Терр Бланш новая фабрика. Изделия с неизменной надписью Peugeot становились всё более и более известными широкой публике, качество материала и умелая, добросовестная выделка произведений Peugeot настолько подвинули всё предприятие вперёд, что последовательно были открыты ещё две большие фабрики: в 1843 году в Валантине и в 1857 году в Больё», — говорится в брошюре.

Впрочем, на тот момент руководство предприятия не задумывалось о производстве автомобилей. Тем не менее, когда в мире начали становиться сначала велосипеды, а потом и моторные транспортные средства, топ-менеджеры поняли, что «уместно будет причислить их постройку к предметам обширного производства» Peugeot.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

© rusneb.ru

© rusneb.ru

© rusneb.ru

В итоге в конце 1880-х годов производитель начал сборку педальной техники, машин и мотоциклов на площадке в Больё. Продукция пользовалась таким спросом, что в 1890 и 1897 году было построено два завода, специализировавшихся исключительно на выпуске легковушек. К 1911 году французы наладили сборку грузовиков.

«Приведённый рост этой колоссальной фирмы лучше всякой статистики даёт представление о ней. Весь секрет такого систематического, правильного роста и преуспевания фирмы лежит, несомненно, в том лозунге, который установили её учредители в 1819 году и который с неизменной правильностью проводился их последователями в течение почти целого века. Этот лозунг: “Наилучший материал, прочная выделка, самая тщательная сборка”», — пишет автор.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

© rusneb.ru

© rusneb.ru

К 1913 году ежегодно с конвейеров предприятия сходило около 90 000 велосипедов и мотоциклов, а также порядка 8 500 автомобилей. И при этом спрос на продукцию бренда постоянно превышал предложение.

Способствовали популяризации французских машин многочисленные победы на различных спортивных мероприятиях, а в «копилке» бренда к началу XX века было немало рекордов скорости, экономичности и выносливости.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

© rusneb.ru

© rusneb.ru

Полностью ознакомиться с книгой «Автомобили "Пежо"» от 1900-х годов вы можете на сайте Национальной электронной библиотеки.

Так как дороги в царской России не отличались качеством, специально для нашей страны был разработан так называемый «русский» тип шасси с усиленной подвеской и увеличенным до 290—300 мм дорожным просветом.