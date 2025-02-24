Депутаты озаботились расширенной страховкой после ДТП с Aurus

Депутаты Госдумы озаботились расширенной страховкой после ДТП с Aurus. «Ведомости» выяснили, что фракция КПРФ подняла вопрос о нехватке лимитов ОСАГО в случае аварии с отечественными седанами. Семь Aurus Senat появились на балансе Управления делами президента России в начале 2025 года, а расширенной страховки не предусмотрено, хотя цена каждого автомобиля около 50 миллионов рублей, и одна только фара потянет на 300 тысяч рублей.

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Депутат Николай Коломейцев подтвердил, что тема расширенной страховки поднималась на Совете Госдумы. Народный избранник дал понять, что в текущей ситуации отвечать за машину должен водитель, и ремонт одной только царапины может стоить 300 тысяч рублей. По данным «Ведомостей» проблему озвучили после того, как один из «Аурусов» разбили в аварии, и предварительный ущерб составил около 15 миллионов рублей.

По оценкам экспертов, страхование Aurus Senat по ОСАГО и КАСКО будет стоить миллионы рублей. Цены на запчасти и расходники отечественных седанов впечатляют: только плановое техобслуживание может стоить владельцу порядка 2,6 миллиона рублей в год. Новый бампер без учёта установки и покраски потянет на 578 тысяч рублей, а лобовое стекло стоит 337 тысяч рублей.

Раньше вице-спикеры Госдумы и руководители фракций передвигались на Genesis G90, а главы комитетов ездили на BMW 7-Series. Пересадить депутатский корпус на отечественные машины было решено в июле 2023 года: помимо Aurus Senat для нижней палаты Парламента закупили Lada Aura и Vesta NG.