Как в СССР дарили старым Волгам вторую жизнь

«За рулем» рассказал, почему модификация ГАЗ‑24А‑948 оказалась вынужденной

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В советские времена безжалостная утилизация автомобилей Волга была немыслима по определению – их эксплуатировали до последнего. А небольшие предприятия порой создавали из старых«волжанок» нечто новое.

В частности, на Воронежском авторемонтном заводе аварийные автомобили переделывали в пикапы, условно называемые ГАЗ‑24А‑948. Фактически, это были узаконенные самоделки, которые никогда не производились на конвейере с нуля.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, кто в СССР ездил на Запорожце с правым рулем?

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