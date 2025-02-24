Названо пять надежных американских авто за 500 тысяч рублей

В 2025 году на российском рынке среди американских автомобилей стоимостью до 500 тыс. рублей можно найти несколько достойных вариантов. Об этом «Российской газете» рассказал Александр Ковалев из компании Expocar.

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«Ford Focus. Рекомендую выбирать модели с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач. Основные агрегаты, при должном уходе, не должны доставлять проблем, а стоимость обслуживания находится на уровне конкурентов. Дизайн автомобиля и сегодня не потерял актуальности», — сообщает эксперт.

По словам специалиста, также стоит обратить внимание на модели Ford Fusion и Chevrolet Cruze. Chevrolet — красивый и узнаваемый автомобиль, основная проблема которого — контур охлаждения, требующий постоянного внимания. В качестве альтернативы можно рассмотреть модель поменьше — Chevrolet Aveo.

Ковалев также рекомендует автомобиль Ford Mondeo. По словам эксперта, при выборе машины нужно проверить двигатель и коробки, особенно если водитель делает выбор в пользу дизеля и японского автомата Aisin: ремонт этих компонентов будет дорогостоящим.

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