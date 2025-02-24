В ОАЭ дебютировал Porsche Cayenne с диким тюнингом Magnum

В Дубае состоялась презентация глубоко модернизированного кросс-купе от мастерской TechArt. Речь идёт о малотиражном тюнинге: исходный Porsche Cayenne получает другой аэродинамический обвес, иные диски, полностью перешитый салон, индивидуальный декор и форсированный двигатель V8. Судя по характеристикам, основой послужила топ-версия Turbo GT.

© Motor.ru

На презентации объявили, что тираж нового Magnum составит 25 экземпляров, и в ОАЭ показали самый первый кроссовер. У него колёсные арки с накладками из карбона, развитый диффузор, углепластиковые расширители на порогах, закрылки на бамперах, а сами детали обвеса кастомные. Также TechArt позаботился о композитных дисках, низкопрофильных шинах и массивных спойлерах на пятой двери.

© TechArt

© TechArt

© TechArt

© TechArt

© TechArt

© TechArt

© TechArt

© TechArt

© TechArt

© TechArt

Салон демонстративно непрактичный: перфорированный руль, металлические накладки на педалях, а все поверхности выкрашены в голубой цвет. Кресла и дверные карты перешиты, добавлены фиолетовые контрастные оттенки. Судя по выхлопным патрубкам, система переделана. Итоговая отдача — 930 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента, что позволяет TechArt Magnum разменять 100 км/ч за 2,6 секунды. Показатель обычного Turbo GT — 0-100 за 3,3 секунды.

Цена тюнинг-кита не сообщается, но очевидно: проект Magnum будет стоить минимум вдвое дороже исходного Porsche Cayenne Turbo GT. Однако в Европе такие машины не появятся, ведь в регионе не доступны даже обычные 659-сильные кроссоверы из-за ужесточения экологических норм.