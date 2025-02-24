Названы самые бесполезные услуги по уходу авто

Раз купить новую машину практически невозможно, то стоит восстановить свою? Аппетит приходит во время еды, и «обязательная программа» плавно перетекает в «наведение лоска». Параллельно — стойкое желание сэкономить, которым, конечно, пользуются мастера и продавцы услуг. Увы, многие предложения лишь на словах звучат привлекательно: на деле это просто потраченные деньги, которые никакого улучшения не дадут. Какие автомобильные процедуры не достойны внимания и вложений — на Quto.ru

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Эксперты и специалисты автомобильной отрасли единогласно утверждают: отношение к своему автомобилю в России заметно изменилось. Осознав текущие перспективы, в рамках которых просто пойти и просто купить новую машину уже не получится, народ начал вкладываться в имеющиеся транспортные средства. Сервисы и станции технического обслуживания заставлены долгостороями, вложить миллион в тривиальную легковушку уже не считается отклонением от нормы, а сам автомобиль получает куда больше «ласки и смазки» во всех смыслах. Доходит до неслыханного: старые «восьмёрки» — «девятки» полностью разбирают, переваривают и красят, причём не ради визуальной красоты и редких выставок, а исключительно для повседневной эксплуатации. Доступных машин нет, а ездить надо. Вот и восстанавливаем то, на что хватает.

Однако, не дремлет и старое русское правило: чтобы сэкономить копейку — и рубля не жалко. В битве за сбережения, автовладельцы порой идут на весьма сомнительные операции, которые хороши лишь на словах. Опыт — сын ошибок трудных и дорогих, поэтому истинную отдачу от таких вложений можно, к сожалению, познать только после захода в кассу. Поделимся же своими промахами, чтобы другим неповадно было. Глядишь, каким-то чудом читатель сможет научиться на нашей ошибке.

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Полировка лобового стекла

Скол и трещина — извечный спутник главного автомобильного «триплекса» в России. Камни, вылетевшие шипы, просто дорожный мусор и другие «обыватели» проезжей части регулярно прилетают в «лобовое», после чего на стекле появляется крайне неприятное последствие. Подклеим и дальше поедем? Техосмотр — вопрос следующего владельца, но накопленные повреждения со временем делают лобовое стекло почти непрозрачным. Да, как ни странно, от постоянного пескоструя, неразрывно связанно с натиранием дворниками «по грязному», верхний слой покрывается мириадами царапин, сквозь которые видно всё меньше и меньше дороги. Добавим сюда длинную зимнюю ночь, вечную грязь и погоду со знаком «дождь», и получим идеальные условия для того, чтобы однажды что-то на дороге не заметить. Или, что ещё хуже, кого-то.

Ну, теперь-то точно менять? А вот и нет: хитрецы из мира автомобильных СТО догадались предлагать весьма занятную на первый взгляд услугу — полировку стекла. Мол, стекло же толстое, мало того, что многослойное, отчего бы не сточить верхний слой? За недорого поелозим шлифмашинкой, полируем — и вуаля, новый «триплекс»! За всё — около пяти тысяч, но это ведь куда дешевле, чем менять! Привлекательно, не правда ли?

Фокус в том, что эффект от операции — крайне временный. Чтобы продать машину — его достаточно, а вот для самостоятельной дальнейшей эксплуатации такая услуга непригодна: отполированное стекло мгновенно затрётся и станет ещё более непрозрачным, чем было. И займёт это буквально несколько месяцев. Перекупская тема, не иначе.

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Правка литых дисков

Все доски объявлений завалены предложениями прокатать литые диски. Мол, вернём прежнюю геометрию буквально за «шапку сухарей» и пару дней. А чего там делать-то: разобрали, прокатали на станке, да вернули шины на место. И с железной «штамповкой» этот фокус действительно проходит: «тазики» можно поправить хоть молотком, а уж на станке — так плёвое дело вернуть даже заводскую форму. Однако, с «литьём» всё намного сложнее.

Дело в том, что правка литого диска должна происходить по совсем другой процедуре: их нагревают в печи, потом «отпускают», далее правят геометрию. Стоит такая операция совсем недёшево, муфельная печь нужного размера есть не у всех, так что подробности «правщики дисков», порой пропускают. Но если пренебречь разогревом, то металл просто потеряет стойкость и вернётся в прежнюю кривую форму уже на первой же яме. А их, ям, у нас с достатком. Бесполезная затея: если литой диск не получается уравновесить грузом, то самое время поменять колёса, а не искать себе приключений. Дешевле выйдет.

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Ремонт элементов подвески

Дефицит на рынке запчастей для привычных марок и моделей привёл не только к повышению цен, но и к появлению новой, вернее, хорошо забытой старой, услуге: перепрессовке сайлент-блоков в рычагах подвески. Теоретически, логика в этом процессе имеется: сам рычаг, как правило, толстый кусок железа, приходит в негодность исключительно в случае удара, а вот резинка в нём с годами изнашивается и приводит к выходу из строя всей конструкции. Но если железка цела, то почему бы не поменять только резинку?

Этот фокус имеет место быть в том случае, если рычаги сделаны именно из стали. Тогда — вопросов нет, но много ли вы знаете современных импортных автомобилей, чей производитель с гордостью не заявлял лет 5-10 назад о лёгкой и надёжной алюминиевой подвеске? Мол, крепкая, чертовка, а весит в разы меньше — профит! Только вот поменять ту самую резиновую составляющую в алюминиевом рычаге не выйдет: старую, как известно, выжигают, а новая, когда начинаешь её запрессовывать, уже не держится. Десять-двадцать километров — и начинается грохот. Значит, вывалилась обновка. Увы, «переобуть» алюминиевый рычаг нельзя — только замена.

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Проточка тормозных дисков

Древний, как автомобиль, и суровая, как наша жизнь, услуга вновь возвращается: проточка тормозных дисков снова пользуется спросом! Ещё бы, «расходник» стоит, как пол «Жигуля», а вот привести в негодность можно весьма оперативно: одна лужа на разогретых тормозах — и привет. Но и ездить так — тоже не выйдет: в руль бьёт, тормозной путь увеличивается, машина теряет всякий комфорт передвижения. Надо точить?

Увы, проточка тормозного диска возможна лишь в считанном числе случаев, например, когда некачественная колодка или неисправный суппорт отставили борозды на диске. Их, действительно, можно убрать на фрезерном станке. Если вовремя заметили, не усугубили и ещё 365 «если». В остальных случаях — это просто выброшенные деньги. Убрать «волну» или выточить «в стекло» тормозные диски не просто сложно, а порой и невозможно — придётся убрать слишком много железа, так что эффекта от операции просто не будет. Диск станет слишком тонким и уже не справится с поставленной задачей, а суппорт будет греметь, как революция в 1917-м. Элемент придётся заменить на новый. Конечно, можно ездить и так, но на автобусе — дешевле и комфортнее. И безопаснее в разы.

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Чудес не бывает: лучший автомобиль — это новый автомобиль. А лучшая запчасть — это не только новая, но и оригинальная запчасть. Безусловно, генератор и стартер, мотор и коробку, тормозные суппорта и многое другое у нас уже научились успешно и качество восстанавливать. Тем не менее, процедура реновации актуально далеко не для всех элементов, из которых состоит автомобиль. А расходные материалы — на то и расходные материалы, что их нужно просто заменить. И никак иначе.