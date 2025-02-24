День защитника Отечества – прекрасный повод задуматься о мечтах. И если говорить о мечтах российских мужчин, то, как показал недавний опрос автомобильного маркетплейса Fresh, среди них неожиданно лидирует... LADA Niva Legend.

Опрос, проведенный среди почти пяти тысяч мужчин в возрасте от 19 до 64 лет, выявил интересные предпочтения, далеко не всегда совпадающие с рекламными трендами и модой на последние новинки автопрома.

22% респондентов выбрали Ниву в качестве желанного подарка, при условии сохранения уже имеющегося автомобиля. Участники опроса подчеркивали её непревзойденную проходимость, доступность в обслуживании и долгую историю производства.

Второе место занял внедорожник Toyota Land Cruiser (14% голосов). Его универсальность и честность конструкции, как выразились некоторые участники, оцениваются очень высоко.

«И в тайгу, и в театр» – таков девиз Крузака, подчеркивающий его способность преодолевать любые сложные препятствия и при этом «статусно» выглядеть на улицах города.

Замыкает тройку лидеров еще один отечественный «проходимец» – УАЗ Патриот (10% голосов). Его выбирают за «серьезность» и способность выдерживать суровые условия эксплуатации («не жалко использовать по прямому назначению»). Простота конструкции и хорошая ремонтопригодность – дополнительные аргументы в пользу Патриота, особенно актуальные в условиях российских реалий.

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Однако опрос показал и интерес к другим, менее практичным, но не менее желанным автомобилям. 54% респондентов распределились между спортивными машинами и легендами автопрома. Среди отечественных моделей выделились ВАЗ-2101, Москвич-412 и ГАЗ-24, вызывающие волну ностальгии по временам молодости.

А среди иномарок безоговорочным лидером стал Mercedes-Benz S-класса W140 («Шестисотый» или «Кабан»). Его описали как «серьезную машину для серьезных людей, легенду тех времен, когда автомобили делали инженеры, а не маркетологи».