Составлен рейтинг электрокаров по скорости зарядки

Рейтинг электрокаров по скорости зарядки: Tesla уступила «китайцам». Шанхайское издание Leixing Pindao оценило скорость «заправки» автомобилей на батарейках. Портал «Китайские автомобили» познакомился с исследованием и предоставил две таблицы: рейтинг скорости зарядки с 5% по 90% и рейтинг удельной скорости зарядки (киловатт-часов в минуту). При любом подходе Tesla сильно проигрывает Zeekr, Li Auto, IM, Xpeng и Xiaomi.

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Испытания проводились с оптимальной температурой тяговых батарей, сторонние системы не использовались, но для тестов задействовали фирменную зарядку Zeekr мощностью 600 кВт. Поэтому премиум-бренд Geely получил преимущество: новые электромобили этой марки заняли три из первых четырёх мест. Zeekr 7X зарядился с 5% до 90% за 14 минут 49 секунд, обновлённый Zeekr 009 — за 15:54, а Zeekr 007 — за 24:15. Между ними вклинился Li Auto Mega (15:54). Результат лучшей «Теслы» — Model Y — 35:26 и это только одиннадцатое место.

Впрочем, ёмкость тяговых батарей у разных электрокаров отличается, поэтому разумнее оценивать удельную скорость зарядки (киловатт-часов в минуту). В результате в лидеры вышел Li Auto Mega: минивэн показал результат 5,49 кВт*ч за минуту. На втором месте обновлённый Zeekr 009 (4,83), третий Zeekr 7X (4,3). В пятёрку вошли IM LS6 (3,42) и Xpeng X9 (2,91). А вот лучшая Tesla (Model S Plaid) только на семнадцатой строчке с результатом 1,86. Также в обоих рейтингах ожидаемо провалились модели Nio, рассчитанные на сменные батареи.

Китайские обозреватели почему-то не стали сравнивать местные бренды с признанными грандами: для исследования не брали электромобили Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Porsche или Ford. Также по какой-то причине проигнорировали модели автогиганта BYD. Однако один из лидеров сегмента электрокаров — американская Tesla — давно перестала быть для молодых брендов из Поднебесной ориентиром.