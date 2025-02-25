В Geely опровергли жалобы на разрушение задних стекол

Накануне в Сети появилась информация о том, что россияне могут столкнуться с проблемой: якобы у автомобилей Geely даже при небольшом морозе лопаются задние стекла. В компании прокомментировали ситуацию.

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"У дистрибьютора нет данных, подтверждающих эту проблему и ее массовый характер. На данный момент зарегистрировано одно обращение в г. Ростов-на-Дону с данной проблемой и осмотр в дилерском центре показал, что стекло автомобиля, фигурирующего в распространяемых сообщениях, пострадало вследствие внешнего механического воздействия, о чем свидетельствует специфический характер разрушения. Это стало основанием для признания этого случая не гарантийным", - цитирует пресс-службу Geely канал "Китайские автомобили".

Это не первое сообщение о том, что автомобиль какого-то конкретного китайского бренда имеет существенный недостаток.

Одна из самых резонансных историй случилась в прошлом году, когда, по словам владельца, его GAC GS8 самопроизвольно загорелся. В последних отчётах часто фигурировала марка Changan, которую обвинили в негерметичности салона и в том, что в салоне установлены кресла-убийцы.