В Беларусь привезли седаны Chery Arrizo 6

В Беларусь привезли седан Chery Arrizo 6: в 1,5 раза дешевле Lada Aura. На рынок вышли «официальные» машины, адаптированные под местный рынок. Chery Arrizo 6 стоит от 59 900 белорусских рублей (эквивалент 1,62 млн рублей), то есть китайская новинка стоит в полтора раза меньше, чем Lada Aura (от 91 900 белорусских рублей или 2,48 млн российских рублей). По габаритам седаны сопоставимы, а салон у флагмана АвтоВАЗа просторнее.

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Chery Arrizo 6 хорошо знаком россиянам: у нас эту модель продают под названием Omoda S5, но гораздо дороже — от 2,13 миллиона рублей. По технике и оснащению седаны практически идентичны: с атмосферным 1,5-литровым двигателем (113 л.с., 138 Нм) сочетается вариатор, комплектация фиксированная. Длина Lada Aura больше на 4,5 сантиметра, а преимущество отечественного стретч-седана по колёсной базе и вовсе 23,5 сантиметра.

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На рынке Беларуси новинка Chery будет конкурировать в основном с Geely Emgrand и BelGee S50. Китайский седан локализован, поэтому стоит сравнимо: версия с «механикой» от 57 600 белорусских рублей (1,56 млн российских рублей), с классическим 6-ступенчатым автоматом — от 62 400 белорусских рублей (1,69 млн российских рублей). А вот Lada Vesta намного дешевле: от 44 900 белорусских рублей (1,21 млн российских рублей).

Седаны Chery могут стать популярнее в странах СНГ, если автопроизводитель решится на локализацию. Но пока об этом речи не идёт: на заводе в Калужской области под маркой Tenet планируют собирать только кроссоверы — бывшие Tiggo 4, Tiggo 7L и Tiggo 8 Pro Max.