Новый седан Audi A5L: теперь с полным приводом и спортпакетом. В открытой базе Минпромторга Китая появились фотографии и характеристики четырёхдверки с совместного завода SAIC-Audi, и одновременно пресс-служба поделилась снимками новинки с системой quattro, антихромом и дизайн-пакетом S-Line. В секрете остаётся только салон китайской A5L, комплектации и цены: вероятно, старт продаж приурочат к Шанхайскому автосалону в апреле.

© Motor.ru

Audi A5L дебютировала в ноябре прошлого года в Гуанчжоу, но там показали только базовую переднеприводную версию, умолчав о характеристиках. Теперь пробел восполнили: представлена топ-версия с низкопрофильными колёсами, иными бамперами, решёткой радиатора и видоизменённым диффузором.

© Audi

© Audi

© Audi

Альтернативы бензиновому 204-сильному турбомотору 2.0 и 7-ступенчатому «роботу» нет: в базовой версии седан весит 1810 килограммов и развивает 240 км/ч, с полным приводом и пакетом S-Line масса увеличивается до 1875 килограммов, а максимальная скорость падает до 238 км/ч. Зато колёсная база Audi A5L всего на два миллиметра меньше, чем у «глобальной» Audi A6 С8, а общая габаритная длина — солидные 4,9 метра.

Седан сам по себе эксклюзив для Китая, ведь за рубежом Audi A5 бывает либо лифтбеком, либо универсалом. Но для крупнейшего рынка выпустят именно четырёхдверку, расширят палитру цветов (обещан в том числе пурпурно-фиолетовый), а моторную гамму, наоборот, до предела упростят. От успехов новых линеек зависит, сможет ли Audi удержать долю на китайском рынке.