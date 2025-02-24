АвтоВАЗ придумал два новых имени для будущих Lada. В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились заявки на два товарных знака — Yarus и Yashma, поданных АвтоВАЗом. Они присоединились к «партии» имен, которые автопроизводитель зарегистрировал несколько дней назад — Tigris, Ariva и Parus. Все эти названия могут достаться новым моделям Lada, но могут остаться неиспользованными.

В последние годы АвтоВАЗ зарегистрировал множество названий. Например, весной 2020 года в ассортименте появились Tensa, Forta и Kayna, которые пока остаются без применения.

© ФИПС

© ФИПС

Позже присоединились Fortuna, Ladoga, Svoboda, Slavia, Quanta, Binar, Antiga, XRave, Xcite, Excite, X Path, Expira, Intriga, Preosa, Kvest, Onega, Кам4атка, Alta, Aura, Iskra, Mira, Avira и Sfera. Некоторые из них пошли в работу: Aura и Iskra, а также Xcite.

В прошлом году появилось еще несколько имен — Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa, XTour, Ursus и Terum. Возможно, какое-то из них достанется кроссоверу на базе Lada Vesta, разработка которого уже на завершающей стадии.

Также имя понадобится минивэну на той же платформе. Его прототип АвтоВАЗ обещал показать уже в этом году, а запустить производство — в 2027-м.