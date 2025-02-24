Как показал себя Haval F7 в суровых условиях

В автопарке газеты "За рулем" с октября месяца 2024 года находится кроссовер Haval F7 с двухлитровым двигателем.

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Эксперт издания Александр Виноградов рассказал, что с конца прошлого года автомобиль успел накатать 13,5 тысяч километров, большую часть в суровых условиях и заявил, что автомобиль показал себя с хорошей стороны.

Поводки дворников стеклоочистителя можно легко приподнять вверх, не пользуясь сервисным режимом. Это помогает оперативно очистить ветровое стекло от наледи и снега.

Кроме прочего, эксперт заявил, что двери автомобиля хорошо закрывают пороги от попадания грязи с улицы, что сохраняет их чистыми и уберегает от воздействий различных реагентов.

Подчеркнул специалист и качественную работу двухзонной климатической системы, заявив, что даже в сильные морозы она работала весьма эффективно. Особенно он отметил электрообогрев лобового стекла, которому достаточно всего одной минуты, чтобы снег и лед на его поверхности оттаяли.

Не выявилось проблем и с выдвижными дверными ручками. В условиях минусовых температур, даже после мойки, они легко открывались и давали беспрепятственный доступ к салону машины, подытожил эксперт.

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