Эксперт рассказал о ресурсе агрегатов Geely Coolray

Кроссовер Geely Coolray появившийся на свет еще в 2019 году, был первым автомобилем марки, построенным на разработанной совместно с Volvo платформе BMA.

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Изначально под капотом автомобиля находился трехцилиндровый бензиновый мотор, являвшийся клоном агрегата, устанавливавшегося на модели Volvo XС40. Со слов автоэксперта газеты "За рулем" Ильи Хлебушкина, несмотря на сложность конструкции, двигатель весьма надежен и обладает ресурсом не менее 250 тысяч километров.

По словам Хлебушкина, до 100 тысяч километров мотор не доставляет владельцу никаких хлопот. Основными недостатками он назвал необходимость замены ремня ГРМ раньше заявленного заводом срока, ибо он часто не выхаживал своего ресурса, что приводило к загибу клапанов и ранней (до 120 тысяч километров) замены радиатора охлаждения.

После рестайлинга 2023 года у модели появился уже обновленный четырехцилиндровый бензиновый агрегат, который, как и его дореформенный "собрат", агрегатируется семиступенчатым роботом.

Как отмечает эксперт, новый агрегат пока не сильно изучен на нашем рынке, но из-за применения цепного привода ГРМ он может быть еще надежнее, предположил он.

В вопросе ресурсности трансмиссии эксперт заявил, что китайские роботизированные коробки в целом особых тревог не вызывают и как минимум не уступают европейским аналогам. Семиступенчатому роботу Geely под силу преодолеть планку в 250 тысяч километров и более, заявил специалист.

Самым главным минусом модели, по мнению Хлебушкина, является кузов. У дорестайлинговой версии активно подвергается коррозии дверь багажника, а толщина окраса кузова оставляет желать лучшего, в зоне риска в том числе находятся пороги авто и сварные швы лонжеронов. Не славится долговечность и подвеска машины - ее узлы и агрегаты редко выхаживают 100 тысяч километров.

В целом эксперт назвал модель как одну из весьма хороших и комфортных, заявив, что она не хуже своих одноклассников, даже не китайского происхождения.

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