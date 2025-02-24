Кого привлечет новое российское авто Tenet

Потенциальными покупателями нового отечественного автомобиля Tenet могут стать семейные мужчины и женщины в возрасте до 45 лет, которые планируют выезжать за город, но не будут передвигаться по бездорожью. Об этом газете «Взгляд» рассказал основатель проекта «Автомаркетолог», экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

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Он напомнил, что под этим автомобилем скрывается китайский Chery. То есть для России был создан суббренд, поэтому с конвейера в Калужской области будут выпускать китайские автомобили под отечественной маркой. Эксперт добавил, что в глобальном смысле появление нового бренда ничего не изменит.

«Сегмент покупателей кроссоверов Tenet останется таким же, как и у Chery, потому что все понимают, что это один и тот же автомобиль. Если составить портрет покупателя такой машины, то это чаще мужчина, хотя в последние годы также этот автомобиль активно приобретают и женщины», — заключил Мосеев.

21 февраля губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал в своем Telegram-канале первые фото автомобилей нового российского бренда Tenet. По его словам, сейчас начинается подготовка к запуску производства. Шапша добавил, что серийный выпуск автомобилей планируется запустить во втором квартале 2025 года.

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