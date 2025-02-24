Названы шесть плюсов кроссовера Haval H3

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о плюсах кроссовера Haval H3.

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«Пороги, низ дверей и бамперов защищены пластиком от повреждений. У H3 во главе угла высокая проходимость и способность преодолевать любое бездорожье», — сказал эксперт.

Haval H3 близок к модели Jolion. Хотя есть различия в подвеске: Jolion многорычажная подвеска сзади полагается только в полноприводной версии, у H3 она в наличии всегда.

Кроме того, под капотом находится аккумулятор повышенной емкости и увеличенный бачок стеклоомывателя – он вмещает 4,5 литра незамерзающей жидкости.

До этого Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство – с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», – отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80-100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

Ранее были названы пять плюсов китайского седана Changan Alsvin.