Как вернуть деньги за некачественный автомобиль

В 2024 году количество обращений за обеспечением доказательств к нотариусам увеличилось на 14% по сравнению с предыдущим годом, составив более 45 тысяч случаев. Это связано с ростом числа исков за некачественные товары, в том числе автомобили, где необходима квалифицированная помощь в сборе доказательств.

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Нотариус из Перми Мария Боронина пояснила, что для успешного возврата средств за некачественные товары, особенно такие дорогостоящие, как автомобили, важным этапом является сбор доказательств. Особое внимание следует уделить фиксированию производственного брака, что может стать ключевым при судебном разбирательстве. Нотариус, обладая правом назначать экспертизу, может провести независимую оценку и зафиксировать все выявленные дефекты.

Мария Боронина, в частности, рассказала aif.ru об опыте работы с японским автомобилем, владельцем которого стала покупательница, столкнувшаяся с серьезными производственными дефектами. За полгода фургон несколько раз ремонтировали из-за появления дыр в днище. Нотариус организовала экспертизу, установившую нарушения в производственном процессе. Оказавшись на судебной стадии, выяснилось, что причиной дефектов стал сбой в сушки грунтовки на заводе в Японии. В результате покупатель получил компенсацию за причиненный ущерб.

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