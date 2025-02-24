Можно ли выгодно купить автомобиль в 2025 году

Объективных причин для удешевления транспортных средств у российских дилеров как будто ждать и не стоит. Однако автосалоны, не желая ставить на себе крест, решили найти варианты решения данной проблемы. И кажется, что у россиян появился шанс купить авто по вменяемой цене.

© РИА Новости

Как отмечает портал "Автовзгляд", основная доля новых машин продается и приобретается с привлечением заемных средств. Но на сегодняшний момент кредит для многих просто недоступен.

Возможность выйти на плато и начать стабильные продажи появится в тот момент, если производители и автосалоны будут предлагать доступные финансовые инструменты, ключевым из которых будет дотация на покупку машины. Полезным будет и снижение ежемесячного платежа за счет увеличения срока кредита.

Подобный успешный опыт уже имеется у коллег из Беларуси, где дилеры предлагали покупателям автомобили бренда Belgee в рассрочку на срок до десяти лет. И такая программа поддержки пользовалась спросом.

Но и у нас в стране с желанием реанимировать застывший в ожидании авторынок некоторые бренды стали предлагать похожий вариант поддержки. Сперва с беспрецедентным предложением выступил отечественный АвтоВАЗ, который предложил почти беспроцентную рассрочку на приобретение моделей Lada при соблюдении ряда условий.

Следом, буквально на той неделе, корейская компания KGM, которая провела в России официальную презентацию, объявила о финансовом предложение для новых покупателей, где ставка по кредиту будет почти равна 0%.

Подобные шаги отзываются позитивно в умах потребителей и повышают их интерес к посещению автосалонов и подталкивают к покупке машин.

Ранее "РГ" писала о том, что продажи китайских автомобилей с пробегом в РФ выросли почти на 100%.