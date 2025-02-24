Как уровень аварийности зависит от стажа водителя

Аналитики выяснили, кто чаще совершает аварии — молодые или опытные водители. Чаще всего водители провоцируют аварии в период от 19 до 24 лет. Средний процент тех автомобилистов, у кого КБМ в этом возрасте выше 1,76, — 8,36%. К 20 годам доля высоко аварийных водителей достигает максимума — 11%. К 32 годам она снижается до 3%. С этого возраста стремительно начинает расти процент безаварийных водителей (КБМ 0.46): с 10,3% в 33 года до 50% в 70 лет.

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«То, что доля безаварийных водителей начинает расти с возраста 30+ лет, закономерно. Чтобы получить КБМ 0.46 требуется не менее 10 лет безаварийного вождения, а к 30 годам большинство автомобилистов уже накапливают достаточный опыт», — сообщила редакции Quto Ксения Панфилова, главный аналитик bip.ru.

От стажа величина КБМ зависит примерно так же, как и от возраста. Наибольшая доля аварийных водителей (КБМ выше 1.76) приходится на первые шесть лет стажа. Пик — на второй год: 11,8%.

Снижается доля аварийных водителей со стажа в 14 лет — с этого момента она не превышает 2%. А процент безаварийных (КБМ 0.46), наоборот, растет: с 22,6% на 14 год стажа до 55% на 50 год стажа.

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