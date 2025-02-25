Эксперт назвал оптимальный пробег для б\у авто

Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказала о том, какие показатели на одометре автомобиля являются допустимыми при поиске машины на вторичном рынке.

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Трушкова в беседе с порталом Quto, заявила, что основным правилом при выборе подержанного авто является соблюдение баланса между его пробегом, ценой и возрастом. При этом многие автолюбители ошибочно полагают, что только лишь пробег является основополагающим признаком состояния транспортного средства, сказала она.

По словам эксперта, показатели одометра не всегда отражают корректное техническое состояние автомобиля, и очень важно при выборе машины обращать внимание на другие факторы.

Мнение о том, что среднестатистический авто проезжает в год около 20 тысяч километров, и его показатель через пять лет эксплуатации будет составлять около 100 тысяч километров, далеко не означает, что сохранность такой машины будет лучше, чем у авто с большим пробегом, полагает специалист.

Так, при агрессивном вождении и частой езде в пробках, силовая установка машины и ее трансмиссия изнашивается куда быстрее при меньших пробегах, чем у транспортных средств, передвигающихся по автотрассам и проезжающих за тот же период большее количество километров. А авто, которые ездят в регионах с суровыми погодными условиями, чаще других подвержены образованию коррозии из-за использования реагентов на дороге.

Трушкова заметила, что машина с маленьким пробегом за длительный период может иметь много скрытых дефектов. От долгого простоя приходят в негодность резиновые уплотнители, корродирует тормозная система, а также теряют свойство ее технические жидкости.

Оптимальным показателем километража для подержанных бензиновых авто является 150-200 тысяч километров, полагает эксперт. Дизельные моторы, по ее словам, могут быть исправными и на пробегах до 300 тысяч километров.

Специалист посоветовала всем будущим автовладельцам не вестись на красивые слова в объявлении, а тщательно проверять машину перед покупкой через специальные сервисы и внимательно делать осмотр всех узлов авто, ведь сильно изношенные руль, сиденья и педали могут легко указать на несоответствие заявленного пробега реальному.

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