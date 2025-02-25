Назван средний возраст легковых машин в стране

Россиянам назвали средний возраст легковых машин в стране. Выяснилось, что средний возраст легковых машин составляет 15,5 года. Наиболее возрастными являются автомобили отечественных брендов. Их возраст — 18,7 года. Чуть «моложе» оказались представители японского автомобилестроения — 17,1 года.

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Средний возраст остальных иномарок оказался несколько моложе. Автомобили из США находятся на уровне 15,4 года, европейские бренды ещё «моложе» — 13,6 года, значительно ниже возраст у «корейцев» — 11,5 года. Самыми «молодыми» в России предсказуемо оказались легковые автомобили китайских марок, средний возраст которых составляет 4,9 года.

На такой показатель у китайских машин оказывает влияние и тот факт, что за последние два года в России стремительно растут их продажи, что привело к тому, что на 1 января этого года они составляют больше половины российского рынка, говорят аналитики.

Ранее стало известно, что 36-летняя «Нива» произвела настоящий фурор. В Благовещенске на льду реки Амур прошли автомобильные ралли. В соревнованиях своё мастерство управлять мощными машинами продемонстрировали более двухсот спортсменов из России и Китая, а команды «КАМАЗ-мастер» и Ural Motorsport провели традиционные показательные выступления. На лёд Амура между Благовещенском и Хэйхэ в основном выходили внедорожники. Каково же было изумление спортсменов и болельщиков из КНР, когда появилась «Нива» 1989 года выпуска, ставшая участницей заезда.