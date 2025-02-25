Lada Iskra Cross в новом цвете сняли без камуфляжа

На первом этаже здания заводоуправления АвтоВАЗа в Тольятти выставлен автомобиль Lada Iskra Cross в насыщенно-оранжевом цвете. Фото автомобиля опубликовал канал "Автопоток".

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Lada Iskra Cross - третий член семейства Lada Iskra, серийное производство которого запланировано на апрель 2025 года. "Искра Кросс" отличается от обычного универсала увеличенным клиренсом, чёрными пластиковыми накладками по периметру кузова, серебристыми накладками на бамперы, решёткой радиатора с крупными ячейками в виде сот, дизайном колёсных дисков, штатными рейлингами на крыше. Также у кросс-версий Lada традиционно особенная отделка салона.

Ранее "РГ" рассказала обо всех фактах о новом семействе Lada Iskra и объяснила, почему цены на новинку могут лежать в диапазоне от 1,3 до 1,6 млн рублей.