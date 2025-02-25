Как обычно в РФ выбирают первый автомобиль

Как стало известно из исследования, проведенного страховой компанией "Росгосстрах" совместно с порталом "Автокод", больше половины жителей РФ (53%) приобрели свой первый автомобиль на собственные сбережения, для 14% опрошенных машина стала подарком от близких, а 13% воспользовались потребительским кредитом.

© Российская Газета

Как сообщила "Газета.Ru", около 40% респондентов заявили, что, выбирая первую машину, они обращали свой взор на отечественную Lada. Симпатию к автомобилям Toyota проявили 6% опрошенных, а к Nissan - 4%. В список марок для новичков также вошли следующие бренды - "Москвич", "ЗАЗ", Hyundai, Renault и Chevrolet.

Половина граждан страны приобрели свой первый автомобиль в возрасте от 18 до 25 лет. Треть респондентов купили машину в 26-35 лет, а каждый десятый - в 36-45 лет. Около пяти процентов респондентов впервые начали водить в 46-55 лет, причем большинство из них купили транспортное средство в период с 2021 по 2025 год.

Около 80% водителей начинали свой автомобильный путь с покупки подержанного автомобиля. При этом каждому пятому россиянину первая машина обошлась в сумму, эквивалентную от одной до трех тысяч долларов, 15% потратили более двадцати тысяч долларов, а 14% - от трех до пяти тысяч долларов.

Изменился и способ поиска авто, если раньше россияне покупали машины через знакомых или в газетах бесплатных объявлений, то к началу 21 века большинство уже искали транспортные средства на автомобильных классифайдах и в автосалонах.