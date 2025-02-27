Почему Porsche Carrera GT запрещали к эксплуатации

В апреле 2023 года 489 экземпляров Porsche Carrera GT были отозваны производителем для устранения потенциальных неисправностей подвески. В сентябре 2024-го стало известно, что бонусом к этому каждый из 489 владельцев получит разработанный специально для гиперкара, выпущенного более 20 лет назад, комплект шин Michelin Pilot Sport Cup 2 N-Spec. Эта новость не стоила бы отдельного материала, если бы не один прискорбный факт: Carrera GT небезосновательно входит в число самых опасных автомобилей за последние полвека, унесших не одну жизнь.

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Эта отзывная кампания – не просто очередная попытка производителя избежать репутационных рисков и судебных тяжб. Она наглядно обозначила конец той эпохи, когда для того, чтобы сесть за руль машины, ставшей венцом технической эволюции своего времени, не достаточно было просто туго набитого кошелька. Доработанная подвеска и современные шины – это лишь то немногое, что могла дать контора из Цуффенхаузена обладателям Carrera GT, чтобы сделать необузданный сгусток гоночных технологий начала XXI века чуть более приспособленным для дорог общего пользования сегодня.

Давайте сперва вспомним, что это за машина. Речь идет о первой половине нулевых, когда все внимание фанатов четырехколесной техники, будь то школьники, наматывающие круги в компьютерных симуляторах, или же журналисты крупнейших мировых изданий, было приковано к трем автомобилям: Mercedes-Benz SLR McLaren, Ferrari Enzo и Porsche Carrera GT. Три бренда с невероятно насыщенной автоспортивной историей явили миру по машине, заложив в каждую весь имеющийся инженерный потенциал, который только можно было реализовать за пределами гоночных треков. В Ferrari традиционно козырнули наработками из Формулы-1, в Mercedes-Benz рассыпались в отсылках к легендарному 300SL Gullwing, а в Porsche ответили карбоновым шасси с 603-сильным атмосферным 5,7-литровым V10, задуманным в последнюю очередь для гражданского использования, шестиступенчатой механикой и отсутствием системы курсовой устойчивости.

В 2006 году в Калифорнии при аварии погиб пассажир Carrera GT, и в ходе последовавшего судебного разбирательства сторона немецкого производителя назвала две причины того, почему они отказались от активной безопасности в этой модели. Первая: сама по себе конструкция задней подвески с горизонтальными амортизаторами не может обеспечить корректную работу ESC (PSM в терминологии Porsche). А вторая – то, что клиенты эту PSM... попросту не хотели. Они хотели получить полный, не замыленный электроникой контроль над автомобилем, обеспечивающий то самое чувство единения с железом, когда связь между пилотом и механизмом более аналоговая, чем солнечные часы.

Вряд ли ответчик слукавил относительно пожеланий потенциального покупателя, а о том, что водительские навыки не продаются вместе с транспортным средством вне зависимости от его стоимости, мы все прекрасно знаем из статистики ДТП безотносительно города, страны или континента. За несколько месяцев до описанного случая известный коллекционер разнообразной экзотики и заядлый автомобильный энтузиаст Джей Лено не совладал со строптивой техникой и встретился с отбойником на одном из самых быстрых треков в календаре NASCAR – Talladega Superspeedway. Да, Джей Лено – не профессиональный спортсмен, но он побывал за «баранкой» очень многих быстрых машин и имеет внушительный багаж опыта. Однако ж не сумел удержать Porsche на трассе с идеальным покрытием, где всего пять поворотов и все левые. Пожалуй, это многое говорит о характере Carrera GT.

Самым же громким инцидентом с участием немецкого гиперкара стала авария, закончившаяся гибелью знаменитого актера Пола Уокера и его друга Роджера Родаса, который в тот злополучный день 30 ноября 2013 года был за рулем. На участке дороги со скоростным ограничением в 45 миль/ч Родас не справился с управлением, и на скорости 80-93 миль/ч автомобиль врезался в столб, после чего началось возгорание. По итогам расследования одной из причин случившегося были названы шины. На одометре «обутой» в заводские покрышки Carrera GT, выпущенной в 2005 году, было всего 3500 миль. То есть, резине было по меньшей мере 8 лет, а с возрастом она имеет свойство деградировать, поэтому многие производители настоятельно рекомендуют менять покрышки спустя 6 лет использования вне зависимости от условий эксплуатации. Добавим сюда значительное превышение скорости, а также то, что водитель должен был осознавать все риски и понимать, чем на самом деле он управляет. Впрочем, последние выводы лежат на поверхности.

Вопрос о том, насколько адекватно с точки зрения производителя было выпускать такое транспортное средство на дороги общего пользования, находится скорее в этической плоскости. Формально оно удовлетворяло всем техническим требованиям тех стран, в которых продавалось, да и тот факт, что автомобиль является источником повышенной опасности, также прописан в законодательстве большинства государств. Однако еще до начала продаж в памятке для всех потенциальных владельцев было отмечено, что машина крайне восприимчива к профилю дороги. А то, насколько сложно оперировать инновационным сцеплением при старте с места, отмечалось в каждом тест-драйве. Carrera GT действительно получилась крайне требовательной к качеству водительских навыков, не баловала наличием вспомогательных систем и ошибок не прощала. В Интернете плавает как минимум парочка видеозаписей, где попытки тронуться заканчиваются в каком-нибудь припаркованном седане. В общем, титул «Widowmaker», что значит «Овдовитель», к Carrera GT приклеился не просто так.

Изначальной причиной для отзывной кампании стали трещины в шарнирных соединениях (ШС) подвески, обнаруженные при сервисном обслуживании в дилерском центре в августе 2019 года на одной конкретно взятой машине. А теперь немного хронологии из официального отчета Porsche. Чуть позже, 22 октября 2020 года, обследованию подверглись 20 автомобилей, чтобы лучше понять суть проблемы, и осмотр не выявил никаких критических повреждений, вызванных коррозией. Наблюдения, продлившиеся вплоть до января 2023-го, показали, что сталь марки X46Cr13, используемая в ШС, не обладает достаточной коррозийной стойкостью, особенно если эксплуатация происходит в регионах с морским климатом и там, где дороги посыпают пресловутой солью. Именно поэтому в апреле 2023 года были отозваны все автомобили, проданные в США.

Каждый случай рассматривался индивидуально: если экспертиза не показывала опасных изменений, то владелец мог продолжить использовать свой гиперкар в стандартном режиме, если же нет, то производитель настоятельно рекомендовал запарковать его, пока не появятся готовые для замены детали. Поговаривают, что на это время Porsche готовы были предложить подменный автомобиль и обслуживание в пределах $3240, чтобы поставить на ход Carrera GT после длительного простоя. Неизвестно, что они предлагали на подмену, но есть большие сомнения, что это был 918 Spyder, пришедший на замену Carrera GT в 2013-м. Однако с деньгами за то, чтобы обновить все, что закисло, рассохлось и пришло в негодность за время длительной стоянки, не обманули точно. В итоге между стартом отзыва и появлением новых компонентов, включавших в себя не только ШС из более коррозионностойкой стали марки 42CrMoS4, но и новые титановые рычаги по кругу, прошло 17 месяцев. Со слов известного блогера Дага ДеМуро, каждый экземпляр в рамках отзывной кампании обошелся фирме в $109 000.

Думается, что новые шины Michelin Pilot Sport Cup 2 N-Spec размерностью 265/35R19 спереди и 335/30R20 сзади, омологированные именно для Carrera GT, в чем-то стали своеобразным извинением за доставленные неудобства, хотя сказать, что обновление покрышек было лишь маркетинговым ходом – чистая ложь. Посудите сами: тормозной путь с 200 км/ч сократился на 12 метров, а все журналисты, которым довелось посидеть за рулем старой конфигурации, отметили, что своенравный аппарат стал куда более предсказуемым и понятным в поворотах. И если мнение тружеников пера и «баранки» в любом случае будет субъективным, то можно обратиться к беспристрастным цифрам прохождения круга на Нюрбургринге. В декабре 2024 года тест-пилот Porsche Йорг Бергмайстер финишировал на Северной Петле с результатом 7 минут 12,69 секунды, что оказалось почти на 15 секунд быстрее, чем время, продемонстрированное легендой ралли Вальтером Рёрлем 20 лет назад. Каждый, кто хотя бы краем глаза следит за противостоянием производителей на трассе, прозванной Зеленым Адом, понимает, что 15 секунд – это пропасть.

Какие выводы мы можем сделать из всего вышеперечисленного? Шинные технологии темпами своего прогресса как минимум не отстают от инженеров, разрабатывающих ДВС. А как поедет McLaren F1, Ferrari F40 или же Bugatti EB110 с новой «обувью»? Интригует, не так ли?

Когда личности, обладающие медийным ресурсом, подчас не подкрепленным абсолютно никаким авторитетом в сфере быстрых машин, начали кричать на каждом углу о том, что Porsche выпустили на дороги общего пользования чуть ли не инструмент для сокращения популяции обеспеченных мужчин, Porsche подошли к вопросу с максимально присущей только немцам педантичностью. Инженеры досконально разобрались в вопросе и дали своим преданным клиентам тот сервис, который в другом месте, пожалуй, получить невозможно. При средней сегодняшней цене в $1 400 000 за Carrera GT они вложили более 100 тысяч в американской валюте, чтобы их флагман 20-летней давности оставался актуальным и в 2025 году, при этом как можно реже становясь героем хроники дорожных происшествий и светских скандалов.

А еще исправлять недостатки прошлых моделей в новых – это тот тренд, которому лет примерно столько же, сколько и автомобилестроению в принципе. Стоит отдать должное конторе из Цуффенхаузена: они так плотно работают еще и с тем, что выкатилось из-за ворот их сборочных цехов не вчера, а пару декад назад. Даже если очень сильно напрячь свою память, подобных примеров на ум приходит немного.