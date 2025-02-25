Минпромторг запросил доступ к китайским автомобилям

Российская академия радио направила в Минпромторг письмо с просьбой обеспечить доступ к российскому радиовещанию в машинах китайских автопроизводителей, сообщают «Ведомости».

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«Часть FM-магнитол в китайских авто не поддерживают стандарт RDS, который позволяет передавать вместе с аналоговым FM-сигналом дополнительные цифровые данные и выводить их на экран. Проблема усложняет взаимодействие пользователей с радийным контентом, для ее решения «важно найти техническое решение подключения RDS», — заявил изданию технический директор «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Олег Бондаренко.

До этого глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что необходимо более жестко проверять соответствие китайских автомобилей, которые выходят на российский рынок.

«Китайские автопроизводители активно проникают на наш рынок, завоевывая все большую долю. Для восстановления баланса министерством проводится последовательная индексация утильсбора. Но этого недостаточно. Нужна более жесткая работа по сертификации и проверке соответствия машин из серийных партий», — сказал Алиханов на заседании комиссии Госсовета РФ.

Антон Алиханов также заявил, что 2025 год и для авторынка, и для автопроизводителей станет более сложным, чем 2024-й. По его словам, продолжает усиливаться внешнее санкционное давление, отрасли необходимо подстраиваться под стремительно меняющийся макроэкономический климат.

Ранее Алиханов заявил о готовности пересесть на российский автомобиль.