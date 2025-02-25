Можно ли красить автомобиль зимой

Покраска автомобиля представляет собой сложный процесс, который требует соблюдения определенных условий для получения качественного и долговечного результата. Одним из наиболее часто обсуждаемых вопросов среди владельцев автомобилей является выбор времени для покраски: стоит ли осуществлять эту процедуру зимой или лучше отложить её до весны или лета? На этот вопрос в интервью для портала Тарантас Ньюс ответил Ярослав Кукарин, руководитель двух станций кузовного ремонта в сети автосервисов FIT SERVICE.

Одним из ключевых моментов при покраске автомобиля является необходимость дать материалу высохнуть. Однако на современном рынке доступны высококачественные материалы, которые менее чувствительны к температурным условиям. Таким образом, теоретически нет значительной разницы, когда производить покраску — зимой или летом. Ярослав Кукарин заявил:

«Я считаю, что покрасить автомобиль следует в тот момент, когда возникла в этом реальная необходимость».

Утверждение, что покраску следует проводить исключительно в теплое время года, является более старинным и уходит корнями в прошлое. В 90-е годы мастера по окраске автомобилей работали с одним видом автоэмали — алкидной, однокомпонентной, которая действительно требовала высокой температуры для высыхания.

Поэтому покраску необходимо было производить либо в специально оборудованных камерах с сушкой при температуре 60-70 градусов в течение двух часов, либо в жаркое время года, когда авто могли оставлять на солнце для естественного высыхания, как продолжал наш эксперт.

Сегодня большинство используемых материалов имеют двухкомпонентную структуру: это само вещество и отвердитель, который ускоряет процесс высыхания. В инструкции к таким материалам указаны оптимальные температурные условия — от 20 до 25 градусов. Полное высыхание занимает около 18 часов.

Существует определенная специфика, касающаяся использования лака металлик, который наносится поверх базовой эмали. Такой лак высыхает в камере при температуре 60 градусов за 40 минут, в то время как при отсутствии теплового воздействия, при 24-25 градусах, срок высыхания увеличивается, но в теплом боксе за одну ночь лак все-таки может высохнуть.

Проблемы с покраской могут возникнуть, если температура в боксе кузовного сервиса недостаточна. Если на улице -20 -25 градусов, а в боксе всего +10–15 градусов, это может негативно сказаться на процессе. Такие условия все еще могут встречаться в неофициальных гаражах и кустарных мастерских. В таких ситуациях, если первичные материалы, такие как шпаклевка и грунтовка, не просохли должным образом, существует высокая вероятность усадки материала, что может привести к появлению дефектов, таких как «подрывы» или провалы под краской. Снаружи поверхность может выглядеть блестящей, но при детальном осмотре будут заметны неравномерности, микротрещины и царапины. Нарушения технологии могут произойти и летом, однако зимой вероятность подобных проблем все-таки выше.

Поэтому, принимая решение о покраске автомобиля, следует ориентироваться не на время года, а на выбор надежного и профессионального сервиса. Обязательно стоит искать СТО, предоставляющее гарантию на свои услуги.

Однако чем зима может быть неблагоприятна для покраски? Основной проблемой выступают агрессивные реагенты, используемые на городских дорогах. Даже если автомобиль тщательно просушен в камере, окончательная кристаллизация происходит в течение нескольких дней. Если реагенты попадут на свежеокрашенную деталь, они могут вызвать реакцию между лаком и химическими веществами. Хотя ничего не слезет и не потрескается, могут появиться белые пятна, которые можно устранить с помощью полировки. Тем не менее, после покраски рекомендуется передвигаться особо осторожно, а лучше оставить автомобиль на парковке на несколько дней, подытожил Ярослав Кукарин.