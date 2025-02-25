В Сочи продают рестомод «Волги» с мотором от Toyota Supra

Почему им там за бугром можно, а нам нельзя? У нас тоже должны быть свои рестомоды!

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Один такой недавно выставили на продажу в Сочи. За основу взяли ГАЗ-21 «Волга» 1968 года выпуска, заменив часть агрегатов на современные.

Под капотом разместился 3,0-литровый японский мотор 2JZ-GTE мощностью более 280 л.с., сочетающийся с автоматической коробкой передач. Такой двигатель ставился на Toyota Aristo и легендарную Supra 4-го поколения.

Другие агрегаты также нестандартные. Задний ведущий мост — от Volvo, передняя подвеска — от ГАЗ-31105, рулевая рейка — от Mercedes.

Снаружи — это идеально отреставрированный экземпляр ГАЗ-21 3-ей серии, нестандартную начинку которого выдают лишь некоторые детали.

Например, комплект шикарных колёс с низкопрофильной резиной. А ещё сдвоенная выхлопная труба сзади, нестандартные зеркала заднего вида, заниженная посадка и глубокий синий цвет кузова.

Салон отделан натуральной кожей синего и бежевого цветов. Из нестандартного оснащения в глаза бросается современный блок климатической установки по центру под передней панелью.

Управление АКПП выведено на подрулевой рычаг, а один из приборов теперь отображает режим работы автоматической коробки передач. Причём он изящно стилизован под штатный прибор «Волги».

Интересно, что все изменения вписаны в ПТС. Цена соответствующая — 4 200 000 рублей.