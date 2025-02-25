В Сочи продают рестомод «Волги» с мотором от Toyota Supra

В Сочи продают рестомод из ГАЗ-21 «Волга» с мотором от Toyota Supra
Почему им там за бугром можно, а нам нельзя? У нас тоже должны быть свои рестомоды!
Один такой недавно выставили на продажу в Сочи. За основу взяли ГАЗ-21 «Волга» 1968 года выпуска, заменив часть агрегатов на современные.
Под капотом разместился 3,0-литровый японский мотор 2JZ-GTE мощностью более 280 л.с., сочетающийся с автоматической коробкой передач. Такой двигатель ставился на Toyota Aristo и легендарную Supra 4-го поколения.
Другие агрегаты также нестандартные. Задний ведущий мост — от Volvo, передняя подвеска — от ГАЗ-31105, рулевая рейка — от Mercedes.
Снаружи — это идеально отреставрированный экземпляр ГАЗ-21 3-ей серии, нестандартную начинку которого выдают лишь некоторые детали.
Например, комплект шикарных колёс с низкопрофильной резиной. А ещё сдвоенная выхлопная труба сзади, нестандартные зеркала заднего вида, заниженная посадка и глубокий синий цвет кузова.
Салон отделан натуральной кожей синего и бежевого цветов. Из нестандартного оснащения в глаза бросается современный блок климатической установки по центру под передней панелью.
Управление АКПП выведено на подрулевой рычаг, а один из приборов теперь отображает режим работы автоматической коробки передач. Причём он изящно стилизован под штатный прибор «Волги».
Интересно, что все изменения вписаны в ПТС. Цена соответствующая — 4 200 000 рублей.