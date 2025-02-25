Белорусские дилеры снизили цены на Voyah Free 318

Voyah начал продажи кроссовера Free 318 Winter Edition на рынке Белоруссии. Издание Winter Edition теперь предлагается импортёром за 119 900 росссийских рублей — это 3 357 000 российских. При этом данная версия, как выяснила редакция Quto, отличается богатым «зимним пакетом», куда включены обогревы всех сидений, руля и зоны покоя стеклоочистителей.

© Quto.ru

Кроме того, машина имеет панорамную крышу, отделку салона высококачественной кожей, премиальную акустику, электрорегулировки сидений, пневматическую подвеску, а также систему управления жестами.

Продолжают список автопарковщик, система кругового обзора, 26 водительских ассистентов и электропривод двери багажника. Отдельная изюминка — передняя световая анимация и подсветка логотипа.

Исполнение Free 318 отличается от «обычных» вседорожников Free особой решёткой радиатора, развитым спойлером, двухцветными легкосплаными дисками, массивными суппортами красного цвета от компании Brembo.

Что касается техники, то это полноприводный гибрид суммарной отдачей 490 сил. Кстати, чтобы купить его, можно воспользоваться фирменной рассрочкой сроком 3 года.

Между тем, россияне могут заказать революционный электрокар Voyah Zhiyin. Как выяснила редакция Quto, машину готов привезти крупный неофициальный дилер, торгующий китайскими автомобилями.