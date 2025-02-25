Названы основные недостатки Hyundai Creta

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин заявил, что у популярного среди россиян кроссовера Hyundai Creta первого поколения есть много плюсов, однако хватает и минусов.

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Как заявил Житнухин в беседе с "Газетой.Ru", у автомобиля весьма посредственная шумоизоляция. Кроме того, специалист отметил, что у машины есть недостатки и в лакокрасочном покрытии, так как даже маленькие вздутия на кузовных панелях моментально превращаются в очаги коррозии.

Также эксперт заявил, что владельцы Hyundai часто жалуются на качество материалов отделки интерьера автомобиля, проблемы с открыванием багажной двери из-за дефекта кнопки замка и заедающие ручки дверей.

Имеются недостатки и в подвеске автомобиля. Как заявил Житнухин, часто приходят в негодность шаровые опоры, стойки стабилизатора и амортизаторы, которые порой не доживают и до 50 тысяч километров.

Обе силовые установки кроссовера отличаются запотеваниями и течами технических жидкостей, присутствуют проблемы с фазорегуляторами и цепью ГРМ на пробегах до 150 тысяч километров.

Весьма привередливыми к качеству и частоте замены масла были и трансмиссии авто. Если владельцы пропускали обслуживание коробок передач, они могли износиться уже на 200 тысячах километров, подытожил эксперт.

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