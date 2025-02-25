Lada стала самой популярной маркой среди автоугонщиков

Автомобили отечественного завода АвтоВАЗ за 12 месяцев прошлого года стали самыми угоняемыми в России.

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Впервые за долгие годы российская Lada обошла корейские Kia и Hyundai по популярности среди автоворишек, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на представителей страховой компании "ВСК".

В 2023 году лидерами антирейтинга по количеству краж были Hyuindai и Kia - 31% и 18% соответственно от общего числа автокраж. А по итогам года ушедшего верхнюю строчку списка самых угоняемых машин уже возглавила Lada, количество угонов моделей этой марки составило почти 66%.

На второй строчке по количеству хищений находится японский Lexus, а экс-лидеры из Кореи заняли третье место.

В модельном рейтинге самой популярной у преступников была Vesta - 37% страховых случаев, на втором месте оказалась Granta c показателем в 28%.

Как полагают специалисты, попадание отечественной марки в рейтинги наиболее угоняемых машин объясняется тем, что хозяева машин стали чаще страховать их по каско.

Ранее "РГ" сообщала о том, что китайские машины вышли в лидеры самых угоняемых авто.