Названы минусы китайских пикапов

Автоэксперт Коротков: китайские подержанные пикапы могут стать неликвидными
Китайские пикапы на вторичном рынке могут оказаться неликвидными. Об этом «Известиям» рассказал глава проекта Likvi.com Александр Коротков.
«Перед покупкой китайского пикапа стоит учитывать несколько факторов, а именно расход топлива и ликвидность. Если с первым фактором смириться проще, поскольку вес автомобиля обязывает иметь соответствующий ДВС, то второй фактор может быть неприятен», — сообщил эксперт.
По словам специалиста, продавцам китайских подержанных пикапов нужно понимать, что машину не купят сразу. При этом Коротков считает такой автомобиль практичным для работы и для загородных поездок на длительный срок.
Эксперт отмечает, что современные пикапы из КНР достаточно комфортные, а также богато оснащены. Так, они становятся достойной альтернативой внедорожникам, и подойдут для эксплуатации на плохих дорогах и для работы в малом бизнесе, например, на строительстве или ферме.
Ранее российские власти запросили доступ к китайским автомобилям.