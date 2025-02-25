Как подготовить машину к весне

Подготовка машины к весне: названы пять обязательных процедур
Названы пять обязательных процедур при подготовке машины к летнему сезону. Зимой автомобили подвергаются дополнительной нагрузке из-за сложных погодных условий с перепадами температур и осадками, а также оказывающих негативное влияние на кузов и другие узлы реагентов, которыми обильно посыпают дороги. В преддверии наступления тепла специалисты техцентров «Кореана» и «Китаяна» рассказали в беседе с Quto.ru о наиболее важных при подготовке машин к весне процедурах.
В первую очередь, необходимо очистить транспорт от соли и грязи. С задачей поможет справиться обезжиривание кузова.
«Данная процедура рекомендована для всех автомобилей, которые эксплуатируются в зимнее время. Она позволяет удалить различные загрязнения, в том числе реагенты, которые используются зимой на дорогах. Поскольку накопление соли и грязи на кузове в зимнее время может сильно повредить лакокрасочное покрытие, важно провести и полный осмотр автомобиля на предмет сколов и появившихся очагов коррозии», — отметили эксперты СТО.
Кроме того, автомобилистам советуют провести диагностику подвески, так как из-за перепадов температур износ ряда деталей увеличивается. Например, пыльников и сайлентблоков. Помимо этого, плохо сказывается на подвеска качество российских дорог, особенно в случае появления ям и колейности.
От работоспособности тормозных механизмов зависит безопасность движения, так что их проверять нужно регулярно. Но именно после зимы они требуют особого внимания, так как грязь и снег, которые попадают между элементами, ускоряют износ дисков и колодок.
Нередко зимой увеличивается расход моторного масла. Также в техцентре отметили, что на морозе на резиновых шлангах и патрубках могут появиться микротрещины, из-за чего антифриз будет постепенно уходить. Так что с наступлением тепла стоит проверить уровень технических жидкостей.
А вот спешить с сезонным шиномонтажом, напротив, не стоит.
«Важно не спешить с заменой шин с наступлением календарной весны. Мы рекомендуем “переобуваться” только при среднесуточной температуре +5 градусов. Кроме того, важно ещё в зимнее время проверить состояние летних покрышек. Если будет обнаружена какая-то проблема, у автовладельца будет время решить вопрос с покупкой до наступления периода пикового спроса», — говорится в сообщении компании.