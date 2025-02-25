Автоэксперт перечислил риски при покупке машины в другом городе

Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков перечислил риски при покупке машины в другом городе.

«Перевод задатка базируется исключительно на честности. Очень много мошенников выставляют объявления о продаже техники именно с целью получения задатка от покупателя», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, в качестве задатка не стоит переводить больше 10 — 15 тыс. рублей.

Как отметил Шелков, с продавцом нужно поговорить по телефону — переписываться в мессенджере недостаточно.

Задаток, как и деньги за саму машину, необходимо переводить на счёт, принадлежащий собственнику авто по ПТС, а в назначении платежа рекомендуется указать, какой именно автомобиль покупается, с VIN-номером, сообщил эксперт.

«Если есть возможность, дистанционных сделок лучше избегать, либо оформлять покупку с помощью электронного документооборота или через «Госуслуги», — добавил Шелков.

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