Эксперт перечислил опасности дистанционной покупки машины

Эксперт предупредил о рисках при покупке машины через интернет в другом городе. Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков предупреждает: совершая дистанционную сделку, можно столкнуться с несколькими серьёзными рисками. Первый — финансовый. Перевод предоплаты происходит исключительно на честности.

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«Очень много мошенников выставляют объявления о продаже техники именно с целью получения задатка от покупателя. Больше 10-15 тысяч рублей в качестве задатка переводить не стоит. С продавцом при этом нужно поговорить по телефону, а не только переписываться в мессенджере, и попросить его при видеозвонке показать паспорт», — рекомендует Шелков.

Любые деньги при дистанционном оформлении сделки нужно переводить на счёт, который принадлежит собственнику автомобиля по ПТС. В назначении платежа необходимо обязательно указать марку и модель транспортного средства с указанием его VIN-номера, пишет «Газета.Ru».

Подстраховаться можно видеозаписью подписания продавцом договора купли-продажи. Но даже и в этом случае документ может быть подменён и затем признан недействительным, объясняет эксперт.

При перевозке машины также есть нюансы. Найденный по объявлению перевозчик может оказаться недобросовестным. Например, потребовать предоплату и не довезти машину до покупателя, предупреждает Шелков.

Эксперт советует: лучше избегать таких сделок или оформлять покупку машины с помощью электронного документооборота или через «Госуслуги».