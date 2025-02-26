Продажи российских машин растут

В январе на покупку продукции отечественного автопрома ушло 49,3 миллиарда рублей, подсчитали в «Газпромбанк автолизинге» и «Автостате». Это в полтора раза больше, чем год назад. В целом траты на новые машины возросли не столь заметно — на 6,2 процента, до 277 миллиардов рублей за первый месяц 2025 года.

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Заметно выросли траты на покупку европейских автомобилей — на 16,5 процента к январю 2024 года. За месяц на «европейцев», которых возят параллельными путями, ушло 28 миллиардов рублей.

Траты на машины из других регионов за год снизились. Так, на китайские было потрачено 174,7 миллиарда рублей, что на 0,7 процента меньше, чем год назад. Россияне купили японских машин на 12,9 миллиарда (-17,5 процента), американских — на 2,4 миллиарда (-29,1 процента), южнокорейских — на 4,6 миллиарда (-48,2 процента).

Доминируют в финансовой структуре по-прежнему «китайцы»: на них ушло 63 процента. Далее идут российские марки (17,8 процента), европейские (10,1 процента), японские (4,6 процента), корейские (1,7 процента) и американские (0,9 процента).

Рост трат на отечественные машины связан с увеличением их продаж в январе почти на 30 процентов. Это также привело к снижению средневзвешенной стоимости на 4,3 процента, так как российские автомобили стоят дешевле других.

Несмотря на это, на складах АвтоВАЗа скопилось около сотни тысяч нераспроданных автомобилей. Это примерно в полтора раза выше нормы, сказал глава автогиганта Максим Соколов.