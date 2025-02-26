Батареи Tesla изнашиваются быстрее, чем аккумуляторы Hyundai

Исследование доказало высокую энергоёмкость аккумуляторов Hyundai. Испытатели австралийского маркетплейса Pickles в рамках сравнительного эксперимента протестировали большое количество подержанных электрокаров разных брендов. Программа этих тестов была запущена в октябре 2023 года. На данный момент её прошли около 250 автомобилей.

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Главной целью исследования было показать износостойкость современных батарей, которые в настоящее время служат гораздо дольше их предшественников. В результате было установлено, что аккумуляторы батарейных Hyundai менее склонны к деградации, чем батареи Tesla.

После пробега электромобилей в 120 тысяч и более километров средний показатель энергоёмкости составил 90,1% от заводского. В диапазоне от 40 до 80 тысяч километров он оказался ещё выше — 94,5%, а на пробеге около 20 тысяч километров — 98,2%.

Таким образом, было зафиксировано, что в зависимости от возраста электромобиля аккумулятор сохраняет от 97,2% энергоёмкости для двухлетней машины до 93,7% для электрокара в возрасте от четырёх лет и старше.

У автомобилей Tesla батареи в среднем регрессировали на 7,7%, тогда как для BYD и Hyundai этот показатель составил 1,4 и 0,7% соответственно. Но исследователи считают, что лучшие показатели китайской и корейской машины связаны с меньшей эксплуатацией образцов. Например, средний пробег испытанных Tesla оказался 42,4 тысячи километров, а Hyundai — 29,2 тысячи.