В России на северных испытаниях заметили Omoda C7

Портал «Китайские автомобили» поделился снимками перспективной модели. Очевидцу попался автомобиль без опознавательных знаков, но с российским учётом. Впрочем, номера принадлежат Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту НАМИ, то есть привязки к идентификационному номеру и типу транспортного средства нет. Тесты должны завершиться до конца весны.

© Omoda

Изначально продажи Omoda C7 должны были стартовать в России в первом полугодии, так что можно предположить — программа испытаний находится на завершающей стадии. Интерьер версии для нашего рынка показали в декабре прошлого года, не секрет и техническая начинка. Ожидаются модификации с турбомотором 1.6, 7-ступенчатым «роботом», передним или полным приводом.

© «Китайские автомобили»

Omoda C7 окажется самой крупной моделью этого суббренда Chery. Габаритная длина составит 4621 миллиметр. Таким образом, новинка окажется на 22 сантиметра длиннее, на четыре сантиметра шире и на 8,5 сантиметра выше бестселлера — Omoda C5. По цене «семёрка» должна расположиться между двумя технически близкими кроссоверами марки Jaecoo — J7 и J8.

По предварительным данным, базовый Omoda C7 будет стоить в России около 3,3-3,5 миллиона рублей. Однако к моменту начала продаж прайс-листы ещё могут быть скорректированы. В ближайшее время Chery выведет на наш рынок ещё два дочерних бренда для локализованных моделей — Tenet и Esteo.