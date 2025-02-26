В России на северных испытаниях заметили Omoda C7

В России на северных испытаниях заметили новый Omoda C7
Портал «Китайские автомобили» поделился снимками перспективной модели. Очевидцу попался автомобиль без опознавательных знаков, но с российским учётом. Впрочем, номера принадлежат Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту НАМИ, то есть привязки к идентификационному номеру и типу транспортного средства нет. Тесты должны завершиться до конца весны.
Изначально продажи Omoda C7 должны были стартовать в России в первом полугодии, так что можно предположить — программа испытаний находится на завершающей стадии. Интерьер версии для нашего рынка показали в декабре прошлого года, не секрет и техническая начинка. Ожидаются модификации с турбомотором 1.6, 7-ступенчатым «роботом», передним или полным приводом.
Omoda C7 окажется самой крупной моделью этого суббренда Chery. Габаритная длина составит 4621 миллиметр. Таким образом, новинка окажется на 22 сантиметра длиннее, на четыре сантиметра шире и на 8,5 сантиметра выше бестселлера — Omoda C5. По цене «семёрка» должна расположиться между двумя технически близкими кроссоверами марки Jaecoo — J7 и J8.
По предварительным данным, базовый Omoda C7 будет стоить в России около 3,3-3,5 миллиона рублей. Однако к моменту начала продаж прайс-листы ещё могут быть скорректированы. В ближайшее время Chery выведет на наш рынок ещё два дочерних бренда для локализованных моделей — Tenet и Esteo.