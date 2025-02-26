Тест семиместных Soueast S07 и S09

Если вы уже уверенно отличаете Jetour от Jaecoo, то вот новая задачка на эту тему. Нужно понять, где в системе координат группы Chery находится новый бренд Soueast. В презентации неоднократно встречается слово премиум, вот только один «премиум» в этой большой семье уже есть — Exeed. Но Соуис, как следует читать название марки, с Эксидом не конкурирует. Так как предлагает намного более доступные автомобили: S07 в базе стоит чуть больше трёх миллионов рублей, а S09 — трёх с половиной. Одновременно они в среднем на 250 тысяч дороже Джетуров X70 Plus и X90, на основе которых и сделаны. За эту доплату в Соуисах обещают премиальные опции, технологии и отделку.

© Motor.ru

На самом деле, причиной выбрать (или наоборот) Soueast против Jetour может быть уже один только дизайн. Несмотря на то, что в силуэтах узнаются более-менее уже примелькавшиеся Джетуры, оформление передней части новинок отличается радикально. У автомобилей Soueast есть собственное лицо — правда, с той оговоркой, что это лицо напоминает Li Xiang. В случае со старшей моделью в чуть меньшей степени, потому что там светящаяся полоса в ширину кузова дополнена опоясывающей решётку «подковой». Донорские Джетуры выглядят явно скромнее, что для части покупателей будет даже преимуществом.

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

Оба семиместные, но лишь один рассчитан на семерых

Дальше от параллелей Soueast-Jetour постараюсь воздерживаться, потому что для корректного сравнения моделей двух брендов нужно делать отдельный тест. Да и нужно ли? Ведь помимо собратьев по Chery у Soueast хватает альтернатив и от брендов, не имеющих отношения к этой компании. Для модели S07 это, прежде всего, Geely Atlas и Haval F7, а для S09 — Geely Monjaro, GAC GS8 и Changan CS95.

Оба Соуиса имеют трёхрядный салон, но реальной семиместностью обладает только S09. Его вполне можно использовать как альтернативу минивэну для семьи или большой компании. А вот в S07 третий ряд может быть полезен лишь при эпизодическом его применении. Или для перевозки детей в ограниченный период их роста — когда им уже можно ездить без специального кресла, но ещё не критично иметь полноразмерное место в салоне.

© Soueast

© Soueast

В любом случае, это не полноценные «кроссоверы-автобусы»: при разложенном третьем ряде обе модели практически полностью лишены багажного отделения. Потому что даже крупный S09 не дотягивает до канонических пяти метров целых 14 сантиметров, не говоря уже про значительно более компактный 07. Но какую из двух моделей выбрать, если не требуется набивать салон под завязку?

© Soueast

© Soueast

Моторы и трансмиссии на любой вкус

Для начала стоит внимательнее посмотреть в прайс-листы. Из них следует, что стартовые комплектации обоих Соуисов практически полностью лишены смысла. У S07 разница между базой и следующим исполнением — символические 100 тысяч рублей (чуть больше 3 процентов от стоимости). При этом вторая комплектация уже оснащена полным приводом — покажите мне человека, который откажется от этой «опции» за столь мизерную доплату.

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

У S09 разница между первой и второй ступенями оснащения уже 350 тысяч. Но в неё входит не только отделка натуральной кожей, акустика Sony и пачка ассистентов, но и мотор 2.0. Судя по характеристикам (на тест-драйве такой машины не было), младший вариант с 1.6 должен быть совсем уж неторопливым. Его 275 Н∙м — это неплохо для компакта вроде Geely Coolray, но мало для довольно крупной «девятки». Поэтому в цифрах разгона 0–100 между версиями 1.6 и 2.0 (там 375 Н∙м) целая пропасть: 11 секунд против 8,5. На практике «девятка» едет действительно шустро, запаса тяги хватает всегда.

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

У модели S07 мотор один — тот же 1.6 турбо, что установлен в базовом S09. Причём реальная динамика (в характеристиках заявлены 12 секунд, и это явно ошибка) нареканий не вызвала. Помедленнее старшей модели, но ненамного — ведь S07 и легче на 250 кг. Автомобиль нормально едет даже в самом тяжеловесном исполнении, с полным приводом и 8-ступенчатым автоматом. А вот переднеприводные варианты обеих моделей оснащаются роботизированной коробкой с 7 передачами.

© Soueast

© Soueast

«Девятка» едет приятнее

Помимо динамики, две модели отличаются плавностью хода. В то время как шасси S09 сложно вывести из равновесия каким угодно (в разумных пределах) дорожным покрытием, S07 откровенно не любит гребёнку, заплатки или другой мелкий рельеф, особенно с острыми краями неровностей. Поэтому для путешествий однозначно лучше подходит старшая модель — с ней можно вообще не переживать о перспективе покататься по разбитым дорогам. Младшая тоже с такими справится, но комфорта обеспечит заметно меньше.

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

Удивительно, но и по управляемости более тяжёлый кроссовер оказался приятнее. На твёрдых покрытиях больше понравилась обратная связь по рулю и общий контакт водителя с автомобилем. Показательным стал серпантин вокруг Ладоги, на котором S09 вовлекал меня в игру с поворотами, а S07 своей некоторой отстранённостью в реакциях на руль и педали сводил на нет желание наслаждиться извилистой трассой. То есть проявлял себя так, как от подобной машины и ожидаешь.

А вот S09 эти ожидания слегка превосходит! Та же картина на скользком покрытии: S07 едет понятно и скучно, а S09 позволяет даже немного похулиганить на заснеженном грейдере с отключенной (почти полностью!) электроникой. Муфты полного привода, кстати, разные: в S07 стоит агрегат Faps, а в S09 — BorgWarner. Последний работает точнее и понятнее для водителя.

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

На этом моменте напрашивается заключение, что старшая модель во всём интереснее младшей, будучи ненамного дороже. Но это будет преждевременный вывод. Большинству покупателей в этом сегменте не так важна управляемость или динамика в сравнении с тем, как круто автомобиль выглядит, насколько уютно внутри и сколько всё это стоит. Если отбросить сомнительные начальные версии, то разница между двумя моделями составит уже весомые 700 тысяч. И в дополнение к этому в младшей намного приятнее интерьер.

© Soueast

© Soueast

Настолько ли S09 лучше, насколько дороже?

В то время как старшая модель изображает в салоне уже поднадоевшую хайтек-лаконичность, младшая предлагает более классическую, даже сибаритскую обстановку. Ощущение «дорого-богато» здесь создаёт цветная обивка (три оттенка на выбор), тёмный потолок и богатство материалов. Так, передняя панель в S09 украшена простеньким аквапринтом, а у S07 в этом месте брашированная текстура.

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

Полированный алюминий, рояльный лак и дизайнерскую фурнитуру (например, воздуховоды или «островки» с кнопками управления креслами на дверных картах) тоже ожидаешь увидеть в более дорогой модели, а находишь, на удивление, в младшей. Оба салона выглядят премиально, к чему бренд и стремится. Но каждый премиален по-своему: если S09 ассоциируется с Tesla, Zeekr и Li Xiang, то S07 напоминает о Mercedes-Benz и Range Rover.

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

© Soueast

Из-за своего техно-минимализма «девятка» проигрывает «семёрке» по удобству пользования. Например, управление климатом в значительной мере спрятано в мультимедийку. На мелкой панельке под дисплеем есть лишь часть функций и затесавшаяся туда аварийка — всё сенсорное. В то время как в S07 для этого есть отдельный сенсорно-механический блок а-ля Range Rover. Лайфхак: если убавить на нём яркость экрана до минимальной, то это будет выглядеть как чисто аналоговая панель. Приборка также удачнее выполнена в S07.

© Soueast

© Soueast

Но S09 не сдаётся в этом зачёте без боя. Например, отвечает значительно более удобными передними креслами. У сидений в S07 по-китайски короткая подушка, поэтому в долгой дороге (когда неизбежно приходится перебирать позы) в какой-то момент с них просто стекаешь. На втором ряду в девятке тоже удобнее — благодаря большой колёсной базе простора так много, что можно легко сидеть нога на ногу (не злоупотребляйте — вредит здоровью).

Наконец, во флагманской модели более тщательно выполнена шумоизоляция. Хотя акустический комфорт на втором ряду всё равно значительно хуже, чем на передних сиденьях. А вот в S07 даже спереди не хочется ехать без музыки. Благо, акустика Sony играет с приличным качеством. Причём по какой-то причине чуть ли не лучше, чем аналогичная система с 8 динамиками во флагманском S09.

Бюджетный премиум или премиальный масс-маркет?

С учётом того, что в основе обеих Соуисов лежат не самые свежие модели, производителю удалось сделать из них пару вполне современных кроссоверов. Но у каждого из них свой набор компромиссов. Так, в «девятке», на мой взгляд перестарались с визуальной составляющей: U-образная подсветка решётки выглядит как гирлянда на грузовике Coca-Cola, а салон менее удобен, чем даже у более простого донорского Jetour X90.

© Soueast

© Soueast

В S07 с дизайном и эргономикой полный порядок, но есть вопросы к ездовым характеристикам. Стремление к премиальности считывается в обеих моделях — видно, что производитель старался осовременить и нарядить базовые Джетуры. Отчасти удалось, но цельным это впечатление не назвать. Вот если можно было бы объединить кузов и интерьер «семёрки» с силовой установкой и шасси «девятки», то получилось бы прям хорошо. Но и в том виде, как есть — внимания стоит. /m