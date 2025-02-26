Почему маркетплейсы не заменят автосалоны

Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Олег Кузнецов заявил, что способ покупки через маркетплейс предусматривает полноценную оплату за автомобиля по карте и не дает возможности воспользоваться услугами трейд-ин или приобрести транспортное средство в кредит.

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Как заявил Кузнецов журналу "За рулем", подобные ограничения сужают список потенциальных покупателей. По его мнению, эта история однозначно получит свое продолжение в будущем, но говорить о том, что маркетплейс всецело заменит продажи в автосалоне, весьма преждевременно.

По словам эксперта, реализация транспорта путем продаж через маркетплейс на данный момент не является выгодной для автодилера. Затраты автосалонов в таком случае почти не отличаются от стандартного привлечения клиента через каналы рекламы.

Сама же сделка несет в себе множество организационных и юридических аспектов, начиная с подготовки презентаций и управления выгрузками на интернет-площадки, заканчивая вопросами доставки и возврата автомобилей при онлайн-продаже, подытожил специалист. Все это отрицательно сказывается на желании простых россиян обращаться к подобной форме приобретения авто.

Ранее "РГ" писала о том, что на Wildberries стартовали продажи машин с пробегом.