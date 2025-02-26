В каких случаях ГИБДД накажет за детейлинг

С учётом роста цен на новые и подержанные машины, а также стоимости запчастей и ремонта, автовладельцы все чаще прибегают к услугам, которые призваны максимально продлить срок эксплуатации автомобиля. Тем не менее, вокруг детейлинга - наиболее распространённой услуги по защите кузова - все еще витает масса стереотипов. "Российская газета" попросила Александра Смита, владельца сети детейлинг-центров Carbase, помочь разобраться с некоторыми вопросами. Один из них связан с необходимостью законодательного оформления оклейки машин защитными и другими плёнками, в том числе - цветными.

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По словам Александра Смита,

"полиуретановые защитные плёнки не требуют оформления и изменения данных в ПТС. Однако есть исключение - это оклейка оптики. Пленка не должна ухудшать работу осветительного оборудования, поэтому перед постановкой на учёт сотрудники ГИБДД точно потребуют демонтировать тонированную пленку, а с прозрачной могут действовать на своё усмотрение. Как правило, к ней вопросов не возникает, но при большом желании сотрудника, она может стать помехой для постановки на учёт".

Оформление смены цвета кузова, вопреки расхожему мнению, не является сложной процедурой с точки зрения оформления. Для этого требуется обратиться в ГИБДД и вписать изменения цвета в паспорт транспортного средства. Это займет меньше часа времени и будет стоить 850 рублей (переоформление ПТС - 350 рублей, стоимость нового СТС - 500 рублей).

Чтобы оформить смену цвета в ГИБДД, нужно предоставить заявление (заполняется через Госуслуги или прямо на месте), паспорт собственника ТС, ПТС (паспорт транспортного средства) и свидетельство о регистрации. Дополнительные документы, подтверждающий новый цвет транспортного средства, не понадобятся.

Если же сотрудник ГИБДД остановит на дороге автомобиль, цвет которого не соответствует тому, который вписан в документы (СТС), это повлечет за собой штраф до двух тысяч рублей за нарушение правил регистрации транспортного средства. Если вы еще не успели переоформить смену цвета, Александр Смит рекомендует возить с собой чек или другой документ из детейлинг-центра с проставленной датой не ранее 5 дней назад - именно столько дней даётся по закону на переоформление перекраски машины.