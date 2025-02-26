Как будет выглядеть Mercedes-AMG GLE 63 после рестайлинга

Вчера в Сети были опубликованы первые шпионские фотографии очередного рестайлинга топовой версии кроссовера GLE, что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть новинка.

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GLE нынешнего (второго по счёту) поколения дебютировал осенью 2018 года. В начале 2023 года кроссовер получил первое обновление, которое во внешности затронуло прежде всего графику передней и задней оптики. Как мы уже неоднократно сообщали, немецкий автопроизводитель решил продлить конвейерную жизнь всем своим большим кроссоверам — GLE, GLE Coupe и GLS. Сегодня же рассмотрим самую мощную модификацию от AMG, которая буквально на днях попалась фотошпионам.

Судя по имеющимся фотографиям прототипов, паркетник в ходе второго рестайлинга получит более серьёзные изменения спереди: здесь появятся новые фары как по форме, так и по графике габаритных огней (она теперь будет выполнена в виде пары трёхлучевых звёздочек в каждой фаре), чуть более крупная решётка радиатора и новый бампер. Оформление решётки пока не проглядывается сквозь маскировочную плёнку, однако можем предположить, что она будет выполнена в стилистике нового Е-класса и электрических моделей компании, то есть получит контрастную чёрную окантовку. Сзади уже частично можно увидеть дизайн фонарей, тут также появятся по две звезды с каждой стороны, как у Е-класса, которые придут на смену достаточно простеньким полоскам габаритов первого рестайлинга. При этом между фонарями может появиться визуально их объединяющая декоративная вставка. Кроме того, мы изобразили кроссовер с дисками нового дизайна, как на тестовых прототипах.

Что же касается технической части, то обновлённый GLE 63 AMG может получить гибридную силовую установку с новым мотором V8 объёмом 4,0 литра. Нынешний кроссовер комплектуется двигателем аналогичного формата, он развивает 612 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Изменения затронут и младшую спортивную модель с индексом 53 AMG: на смену мягкому гибриду придёт подзаряжаемый гибрид в составе 3,0-литровой рядной турбошестёрки и электромотора, общая мощность системы составит 536 л.с.

Премьера повторно обновлённого GLE ожидается в 2026 году. Между тем недавно стало известно о решении Mercedes-Benz унифицировать дизайн своих будущих электрических и бензиновых моделей.