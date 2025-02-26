Как увеличить мощность автомобиля в экстренной ситуации

Обгон стал проще: тайная кнопка под педалью газа — зачем она нужна. Даже не все водители с опытом знают о предназначении скрытой под педалью газа кнопки, она способна обеспечить вашей машине дополнительную мощность, но использовать эту заветную кнопку нужно с умом. Эксперты издания Pravda.Ru объясняют, как при этом не перегрузить мотор автомобиля.

© За рулем

«Данная функция присутствует в автомобилях с атмосферными двигателями и называется Kick-Start (или Kick-Down в случае автоматических коробок передач). Ее суть проста: если выдавить педаль газа до конца, двигатель выходит на максимальные обороты, обеспечивая наибольшую мощность. Это особенно полезно при обгоне, резком ускорении или необходимости быстро покинуть опасный участок дороги», – объясняют эксперты.

Кнопку под педалью можно использовать в случаях, когда нужно быстрее завершить маневр во время обгона на трассе; при резком старте с места, например, на светофоре или в экстренной ситуации; при выезде со сложного участка дороги, например, при буксовании на снегу; в ситуациях, когда требуется максимальная динамика разгона.

«Постоянное использование Kick-Start приводит к увеличенному расходу топлива и повышенному износу двигателя. Атмосферные моторы раскрывают свой потенциал только на высоких оборотах, но производители закладывают ограничения, чтобы продлить срок службы двигателя. Поэтому кнопка предназначена только для кратковременного использования в особых случаях», – предупреждают эксперты.

Раньше кнопку Kick-Start устанавливали на автомобили с механической педалью газа, но в современных моделях стали все чаще использовать электронные дроссельные заслонки – управление ими происходит через блок управления двигателем (ЭБУ). В таких автомобилях эта функция активируется программой, без механического воздействия на кнопку под педалью.