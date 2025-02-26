Чем опасна дополнительная шумоизоляция авто

Генеральный директор компании "Рустрансчина" Александр Стрельников рассказал, что дополнительная шумоизоляция колесных ниш весьма популярна в нашей стране. Многие покупатели новых бюджетных автомобилей все чаще пользуются подобным дооснащением, чтобы избавиться от гула шин в салоне.

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Как заявил Стрельников порталу "Автовзгляд", суть процедуры заключается в оклеивании специальными материалами внутренних полостей кузова. За счет своих свойств и качеств, они способны заглушить звуки от шин и подвески авто, которые доносятся при активной езде.

Впрочем, как полагает эксперт, в весьма безобидной и местами даже полезной доработке есть и существенные минусы. Среди них он отметил неизбежно возрастающую массу авто, ведь изоляционный материал изначально весьма тяжел, что приведет к увеличению расхода топлива.

Кроме того, специалист подчеркнул, что неправильная оклейка может повлечь за собой весьма трагичные последствия. Из-за неверного монтажа в кузовных деталях после мойки или дождей может скапливаться вода, которая превратит транспортное средство в сплошное болото, а вместе с этим и ускорит коррозию панелей машины.

Третьим основным недостатком шумоизоляции эксперт назвал "заглушение" потенциальных недостатков в машине. Ведь устраняя гул от покрышек, материал способен поглощать и другие звуки, которые доносятся от автомобиля и нередко водителю уже не под силу расслышать те звоночки, которые предупреждают о серьезной поломке машины. Например, Стрельников рассказал что вовремя не расслышанный шорох и хруст ступичного подшипника вместо изначально дешевого ремонта может повлечь за собой весьма крупный и дорогостоящий, а в некоторых случаях и вовсе привести к ДТП.

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