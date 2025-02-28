Как может измениться внешне Tesla Model S

Ранее на этой неделе стало известно, что один из самых старых электромобилей компании Model S получит ещё один рестайлинг, что стало поводом для нас представить, как он может измениться внешне.

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Лифтбек Tesla Model S дебютировал в виде концепта ещё в 2009 году. Серийное же производство электромобиля началось спустя три года. В 2016 году модель получила первый рестайлинг с заметным изменением дизайна передней части, а в 2021-м – второе обновление, в ходе которого был кардинально пересмотрен салон автомобиля. Уже давно назрела потребность в полностью новой модели, однако на днях представитель американской компании заявил о готовящемся рестайлинге для своих самых старых моделей, второй из которых является флагманский кроссовер Model X, вставший на конвейер в 2015 году.

Пока нет никакой информации о том, как именно изменится внешность лифтбека, однако мы можем ориентироваться на стилистику последних новинок компании, самой свежей из которых является обновлённый паркетник Model Y (был представлен в прошлом месяце). Вполне вероятно, Model S также получит светодиодную полоску габаритных огней во всю ширину передней части, которой также обладают пикап Cybertruck и перспективное беспилотное такси Cybercab. Как и у последних двух, у изображённой на рендере Model S этот элемент сделан единой деталью, в то время как на Model Y габаритные огни состоят из трёх частей. Чуть ниже в бампер встроены основные блоки головного света. Задняя часть также решена в стиле обновлённого младшего кроссовера: здесь появилась «трёхмерная» светодиодная полоска габаритов во всю ширину кормы, а ниша номерного знака теперь расположена в бампере.

Грядущее обновление должно подстегнуть падающие продажи модели: согласно данным Kelley Blue Book, за прошлый год в США Model S разошлась тиражом в 12 426 шт. (-31,2% по сравнению с результатом 2023 года). Что же касается технической части, то здесь можно ожидать улучшение показателей дальнобойности электромобиля. На данный момент лучшим заявленным показателем для базовой Model S является запас хода в 660 км по методике EPA.

Премьера новинки может состояться до конца этого года.

Между тем нашумевший пикап Cybertruck продаётся всё хуже, что вынуждает сокращать его производство.