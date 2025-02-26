Какой кроссовер выгоднее — дизельный или электрический

Подсчитана стоимость эксплуатации дизельных, бензиновых и электрических SUV. Voyah Free потребляет от 20 до 30 кВт∙ч на 100 км. В Москве электричество, необходимое для прохождения такой дистанции, по ночному тарифу (3,43 рубля за 1 кВт∙ч) стоит 70-100 рублей, а по дневному (10,16 рубля) — 200-300 рублей.

При этом коммерческие сети зарядных станций предлагают разные тарифы. Так, при средней цене 17 рублей за 1 кВт∙ч зарядка электрического кроссовера на 100 км пути будет стоить от 425 рублей.

На те же 100 км пути бензин для Volkswagen Tiguan (в зависимости от двигателя) стоит от 450 до 600 рублей, а дизтопливо для BMW X5 — от 500 до 700 рублей. Cadillac Escalade требует более 1000 рублей.

При ежемесячном пробеге 1500 км владелец автомобиля ежемесячно тратит на заправку от 6750 до 9000 рублей для бензиновых двигателей и от 7500 до 10 500 рублей — для дизельных (на примере BMW X5).

Стоимость зарядки электромобилей при таких вводных выглядит ещё более привлекательно — 1050-1500 рублей (по ночному тарифу) или 3000-4500 рублей (по дневному тарифу).

Между тем, в России официальные автомобили Voyah Free теперь стоят дешевле «серых». Это редакция Quto выяснила по итогам регулярного мониторинга российского авторынка.