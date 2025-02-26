АвтоВАЗ объявил большие скидки на седан Lada Aura
На Lada Aura начала действовать скидка 300 000 рублей. Как стало известно редакции Quto, чтобы воспользоваться этим предложением, нужно выполнить одно из трёх условий: взять кредит, оформить лизинг или сдать свой старый автомобиль дилеру. В этом случае стоимость первой «Лады» бизнес-класса составит 2 299 000 рублей.
Кроме того, АО «Авто Финанс Банк» предлагает специальную кредитную программу AURA EXCLUSIVE. Если размер первоначального взноса составит 50% от стоимости машины, процентная ставка составит 0,01%.
Все машины оснащены 122-сильным 1,8-литровым мотором и клиноременным вариатором. Этот тандем обеспечивает разгон до «сотни» за 12,5 секунды, а максимальная скорость достигает 175 км/ч.
Модель построена на базе Lada Vesta, а в числе главных отличий значатся удлинённая на 250 мм (до 2885 мм) колёсная база, расширенные дверные проёмы сзади, улучшенная шумоизоляция и другие настройки подвески.
Между тем, по словам президента Волжского автозавода Максима Соколова, Renault придётся заплатить 112,5 млрд для возвращения автогиганта. Глава предприятия заявил, что французы должны будут возместить инвестиции.